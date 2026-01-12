SÖZCÜ TV programcısı, gazeteci Barış Terkoğlu, ünlü oyuncu Can Yaman'ın gözaltısının perde arkasını yazdı. Terkoğlu haberlerin aksine Yaman'ın üzerinde uyuşturucu madde bulunmadığını ve polisin resmi tutanağına da bu şekilde kaydedildiğini belirtti.

"ÜZERİ İKİ KEZ ARANDI, UYUŞTURUCU MADDE BULUNMADI"

Terkoğlu, Cumhuriyet'teki yazısında, "Polis mekân girişinde arama kararını gösterdi. Girmeden önce de ünlü bir ismin olup olmadığını sordu. İçeri girdi. Arama yaptı. Can Yaman’ı tanıdı. Yaman’ı bir değil tam iki kez aradı. İkisinde de uyuşturucu madde bulunmadı. Altını çiziyorum: Uyuşturucu madde bulunmadı. Söylediğim olay, polisin resmi tutanağına da “Üzerinde bulunmuş herhangi bir uyuşturucu madde yoktur” şeklinde geçti. Ancak medyada aksi şekilde servis edildi, böyle manşetler atıldı." dedi.

CAN YAMAN'A 11 SORU SORULDU

Terkoğlu Can Yaman'a 11 soru yöneltildiğini, sorulardan 9 tanesinin kişisel bilgileriyle ilgili, iki tanesinin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığı yönünde olduğunu söyledi.

Terkoğlu şunları kaydetti:

Bazı medya organlarında “Can Yaman aleyhinde daha önceki soruşturmalarda alınmış ifadeler olduğu” söylendi. Öğrendim ki gözaltı sonrası, Can Yaman’a 11 soru soruldu. Bu 11 sorunun içinde ne böyle bir ifade ne de iması var. Sorulardan 9 tanesi kişisel bilgi iken 2 tanesi uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığına ve hakkında daha önce dava olup olmadığına dair. Yaman, o iki soruya da “Kullanmadım, Adli Tıp raporunda da göreceksiniz” şeklinde yanıt verdi.

"CAN YAMAN'IN TELEFONUNA EL KONDU, ŞİFRESİNİ VERDİ"

Yaman’ın telefonuna el kondu, şifresini de vermiş. Bir süredir medyada okuduğumuz örnekler gibi ilerlerse telefonundan soruşturmayla ilgili ya da ilgisiz, özel hayatına dair her şeyin servis edileceğini belki de görürüz.