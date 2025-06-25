'Erkenci Kuş' dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman 2020 yılında radikal bir karar alıp yurt dışına gitmişti.
Kariyerine dört yıldır İtalya'da devam eden ve rol aldığı projelerle adını dünyaya duyurmayı başaran Yaman, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
Oyuncu, şimdilerde DJ Sara Bluma ile birlikte. İkili, ilişkilerini önceki gün İtalya-Rimini'de düzenlenen Italian Global Series Festival 2025'te ilan etti.
KUCAĞINDA TAŞIDI
Festivale el ele gelen Can Yaman ve Sara Bluma, kırmızı halıda objektiflerin karşısına geçti, koltukta kucak kucağa poz verdiler.
Pozlarıyla etkinliğe damga vuran sevgililerden Sara Bluma'nın Stefano Papa adlı kişiyle evli ve bir çocuğunun olduğu yazıldı.
Instagram'da '@i.likechaous' adlı hesapta Stefano Papa ile Sara Bluma'nın çocuklarının doğum gününde çekilmiş fotoğrafı da paylaşıldı.