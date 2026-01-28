İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) saç ve kan örnekleri alınan 12 şüphelinin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 12 şüpheliye ait kan ve saç örneklerine ilişkin ATK tarafından rapor hazırlandı.​​​​​​​

Bu kapsamda, Deniz Berk Cengiz, Gökhan Gümüş, Burak Doğan, Gökmen Gürdeğir, Ali Gürbüz, Fatih Gürdeğir, Emre Yalçın, Melis Sabah, Orhan Aydın, Murat Sönmez, Yoldaş Ulaş Yağmur ve Emircan Şahin’in uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

CAN YAMAN'IN DA TEST SONUCU BELLİ OLDU

Oyuncu Can Yaman'ın test sonucu ise negatif çıktı. Serbest kalır kalmaz İtalya'ya giden Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada "Sevgili İtalyan basını… Türk basını bana hep kötü davrandı, bu yeni değil. Ama lütfen Boğaz'dan gelen haberleri kopyala-yapıştır yapmayın Polisin zorlu soruşturmalar yaptığı ve birçok ünlü kişiyi tutukladığı bir zamanda uyuşturucu ile dolaştığımı mı düşünüyorsunuz? Doğru olsaydı bu kadar kısa sürede serbest bırakılıp ertesi gün İtalya'ya dönemezdim." ifadelerine yer vermişti.