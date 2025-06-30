ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

19.06.2025

Sayı : 2025/215 Esas

Konu : gaiplik ilanı

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Çanakkale İli Merkez İlçesi, Barbaros Mahallesi 636 ada 36 parsel sayılı 1.566,10 m2 yüz ölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 533/2400hisse maliki EMİNE ile 1867/2400 hisse maliki SÜLEYMAN OĞLU AHMET'in Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 13.05.2015 tarih, 2014/795 Esas, 2015/631 Karar sayılı ilamı ile Çanakkale Defterdarlığının kayyım tayin edildiğini, adı geçen hakkında bilgisi olanların TMK'nun 33 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Çanakkale 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/215 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları ve bilgi vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmaz ya da kendisinden haber alınmaz ise Emine ve Süleyman oğlu Ahmet'in gaipliğine ve malvarlığının Hazineye İntikaline karar verileceği hususu birinci kez ilan olunur. 19.06.2025

#ilangovtr Basın no ILN02250644