Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada C.D ile E.A yaralandı. Olay sırasında evinin bahçesinde oynayan 7 yaşındaki B.N. adlı kız çocuğu da saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Küçükkuyu beldesinin Gökçetepe Mahallesi’nde akraba oldukları öğrenilen C.D ile E.A arasında yaşanan gerginlik silahlı kavga dönüştü. Olayda, vücutlarına saçma isabet eden C.D ve E.A yaralandı. Kavga esnasında evinin bahçesinde oynayan B.N.’ye de saçma isabet etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan B.N. ambulansla Balıkesir'e sevk edildi. Diğer yaralılar C.D ve E.A ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.