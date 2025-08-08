Çanakkale'de öğlen saatlerinde başlayan ve yerleşim yerlerine kadar ilerleyen yangın hala söndürülemedi. Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekipler can siperane bir şekilde mücadele etmeye devam ediyor.

Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Çanakkale'de havalimanları saat 20.00'a kadar uçuşlara kapatılırken, Çanakkale boğazı da geçişlere kapatıldı. Valilik kararıyla Saçaklı, Ahmetçeli ve Doğancı köyleri tahliye edildi.

BİR ARAÇ ALEVLER ARASINDA KALDI

Çanakkale'de öğle saatlerinde başlayan yangına müdahale eden itfaiye aracı alevlerin arasında kaldı. Araçtan çıkan itfaiye erleri, yanan aracının arkasında içinde insanların bulunduğu bir minibüs olduğunu söyledi.