Çanakkale’de dün önce Sarıcaeli ardından Bayramiç ilçelerinde yangın çıktı. Bayramiç’te Saçaklı, Ahmetçeli, Doğancı, Zeytinli ve Pıtıreli köylerindeki 654 kişi tahliye edildi ancak rüzgarın da şiddetiyle köyler alevlere teslim oldu.

Yangından geriye küle dönmüş evler kalırken yangının en çok etkilediği köylerden olan Saçaklı Köyü’nde köy halkı, yangın söndürme uçaklarının geç geldiğini ve köy halkının yangına kendi imkanlarıyla müdahale ettiğini söyledi.

KÖY HALKI İSYAN ETTİ

Saçaklı Köyü’nde ikamet eden ve yangında evi yanan Göksel Yalın, şu ifadeleri kullandı:

''Cuma vakti azıcık içim geçmiş. Bir kalktım ev duman kokuyor. Biri salça yapıyor diye düşündüm. Çıktım. Duman çok kokuyor. Alana çıktım hemen. Komşular da çıktılar. Erkekler de Cuma namazındaydı. Hemen birisi camiye gidip ‘Koşun, yanıyoruz’ dedi. Yarım saat 1 saat içinde yangın köyü geldi. İtfaiye geldi köydekilere ‘çıkın’ diyorlar. İtfaiye ama sadece Bayramiç itfaiyesi var. Başka yok. Ben ortalığı yıktım ‘uçaklar nerede’ diye. İki tane keşif uçağı geçti başka bir şey yok. Çanakkale’den gidenler dolu gelmiş, iki uçak boşaltmış. İki tane uçakla ne olur! Yangını köy halkı söndürdü. Bursa Belediyesi, Edremit Belediyesi ve başka bir belediyeden daha itfaiye geldi. Hükümetten hiç kimse yoktu. Burası CHP’li diye... Burası yandı, kül oldu.''