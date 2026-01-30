Çanakkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Güzelyalı köyü girişinde bulunan kavşakta seyir halinde olan sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 55 ARS 36 plakalı otomobil ile 32 E 0900 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ile Çanakkale ve Kepez belediyelerinin itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kaza sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, karayolları ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yeniden açıldı.