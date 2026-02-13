Yaz döneminde aşırı kuraklık ve su sıkıntısıyla gündeme gelen Çanakkale'de, yoğun yağışların ardından baraj doluluk oranları kritik seviyeye ulaştı.

Kentte ocak ayında etkili olan sağanak ve kar yağışı sonrası, içme ve kullanma suyunu karşılayan Atikhisar Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Yaklaşık 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip olan ve geçen yıl yüzde 50'lerin altında ölçülen barajda, son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte tablo tersine döndü.

Çanakkale Belediyesi ileriki dönemlerde beklenen yağışların ardından barajın dolu savağının çalışacağı ve Sarıçay yatağında yaşanacak taşkınlara karşı uyarılarda bulundu.

'CAN VE MAL GÜVENLİĞİ RİSKİ VAR'

Çanakkale Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Atikhisar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaşmış olup, baraj savak kotuna ulaşılmıştır. Önümüzdeki saatlerde fazla suyun Sarıçay üzerinden kontrolsüz şekilde akışa geçmesi beklenmektedir.

Atatürk Mahallesi’nde Sarıçay yatağı ve çevresinde bulunan yerleşimler, dere kenarına park edilen araçlar ile Sarıçay’a bağlı tekneler açısından can ve mal güvenliği riski bulunmaktadır.

Olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla, bu alanların boşaltılması ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir."

SUSUZLUK NEDENİYLE PROTESTOLAR DÜZENLENMİŞTİ

Geçen yıl nisan ayında 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'nda, geçen yıl nisan ayında doluluk oranı yüzde 52 olarak ölçülmüştü.

Yaşanan olağanüstü kuraklık nedeniyle kent genelindeki 9 barajın su seviyesinde ciddi düşüşler görülmüş, tarımsal üretimde verim kaybı yaşanmıştı.

Hatta 8 Aralık’ta su sorunu nedeniyle protestolar düzenlenmişti.