Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde, hademe olarak çalışan bir kişinin okulun bilgi sistemine sızarak kendisini üniversite sınavına girmiş gibi gösterip bu şekilde sahte diploma aldığı ve hademelikten mali işler koordinatörlüğüne yükseldiği iddia edildi.

Hademe, iddialar üzerine açığa alındı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde yetkili ve bağımsız bir soruşturma komisyonunun oluşturulduğu, tüm veri ve belgelerin inceleme altına alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Usulsüzlüğü tespit edilenler, görevini ihmal edenler, bu süreçlere dahil olanlar hakkında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak, adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır."