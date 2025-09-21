Türkiye'nin birçok ilinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Akköy köyü yakınlarındaki ormandan bugün saat 13.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı.
Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Ezine Şefliği’ne bağlı A6 no’lu arazöz yangının ilk anlarında müdahale için gittiği bölgede alevlerin arasında kaldı.
Arazöz alevlerden uzaklaşırken; orman işçileri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.