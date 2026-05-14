Çanakkale’de görülen undulatus asperatus bulutları gökyüzünde dikkat çeken görüntüler oluşturdu. Dalga şeklinde kıvrılarak ilerleyen koyu renkli bulut tabakası, geniş bir alanı kapladı.

Özellikle ufuk hattına yakın bölgede oluşan katmanlı yapı, fırtına öncesi görüntüyü andırdı. Havaforum tarafından paylaşılan görüntülerde bulutların alt kısmındaki sert ve kırışık yapı, gökyüzünü dalgalı deniz yüzeyi gibi gösterdi.

UNDULATUS ASPERATUS NEDİR?

'Asperitas' olarak da bilinen undulatus asperatus bulutları, dünyada nadir görülen bulut oluşumları arasında yer alıyor. Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından resmi olarak tanımlanan bu bulut türü, dalgalı ve düzensiz görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Latince kökenli adı 'dalgalı' ve 'pürüzlü' anlamlarını taşıyan bulutlar, atmosferdeki dengesiz hava hareketleri sonucu oluşuyor. Uzmanlar, bu bulutların çoğunlukla fırtına öncesinde veya sonrasında görüldüğünü belirtiyor. Ancak her zaman yağışın habercisi olmadığı ifade ediliyor.

Gökyüzünde dev dalgaları andıran görüntüsü nedeniyle undulatus asperatus, dünyanın en dikkat çekici bulut oluşumları arasında gösteriliyor.