ÇANAKKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ 2. SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ÇANAKKALE

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Çanakkale İli Merkez ilçesi Bodurlar Köyü 133 ada 11 parsel nolu taşınmaz, tapu sicilinde "Tarla" vasfında kayıtlı olup 5.299,25 m2 yüz ölçümüne sahiptir. Parsel, geometrik olarak belirgin yapıda olmayıp, topografyası eğimli yapıdadır. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz, keşif tarihi itibariyle boş durumda olup sınır hattında ağaçlar bulunmaktadır. Üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz, Bodurlar köyünün güney-batı hattında ve köy yerleşim yerine yaklaşık 500 mt mesafededir.

Adresi : Bodurlar Köyü 133 Ada 11 Parsel Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 5.299,25 m2

İmar Durumu: Bodurlar köyü köy yerleşik alan ve civarı sınırları dışında kaldığı, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı lejantında kaldığı

Kıymeti : 1.324.813,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Şerh bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:52

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 10:52

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 10:52

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : : Çanakkale İli Merkez ilçesi Bodurlar Köyü 136 ada 18 parsel nolu taşınmaz, tapu sicilinde "Tarla" vasfında kayıtlı olup 5.302,39 m2 yüzölçümüne sahiptir. Parsel, geometrik olarak belirgin yapıda olmayıp, topografyası eğimli yapıdadır. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Taşınmaz, keşif tarihi itibariyle boş durumda olup sınır hattında ağaçlar bulunmaktadır. Üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz, Bodurlar köyünün kuzey hattında ve köy yerleşim yerine yaklaşık 200 mt mesafededir.

Adresi : Bodurlar Köyü 136 Ada 18 Parsel Çanakkale Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 5.302,39 m2

İmar Durumu: Bodurlar köyü köy yerleşik alan ve civarı sınırları dışında kaldığı, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı lejantında kaldığı

Kıymeti : 1.590.717,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Şerh bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 11:54

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 11:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 11:54

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 11:54

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İli Merkez ilçesi Bodurlar Köyü 167 Ada 2 parsel nolu taşınmaz, tapu sicilinde "Bahçe" vasfı ile kayıtlı olup 2.681,13 m2 yüzölçümüne sahiptir. Parsel, geometrik olarak belirgin yapıda olmayıp, topografyası hafif eğimli bir yapıya sahiptir. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz, keşif tarihi itibariyle boş vaziyettedir. Üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Parsel içerisinde sınır hatlarında ağaçlar olduğu gözlemlenmiştir. Parsel sınırlarında ve iç kısımlarda bölümlendirme amaçlı tel çitlerin olduğu görülmüştür. Taşınmaz, Bodurlar köyünün köy yerleşik alanı civarında konumludur.

Adresi : Bodurlar Köyü 167 Ada 2 Parsel Çanakkale Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 2.681,13 m2

İmar Durumu: Bodurlar Köyü Köy Yerleşik Alanı Civarı sınırları içerisinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan 1/100.000 Ölçekli Balıkesir­ Çanakkale Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşik Alanlar lejantında

Kıymeti : 4.826.034,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Şerh bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 14:48

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 14:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 14:48

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:48

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Çanakkale İli Merkez ilçesi Bodurlar Köyü 176 ada 1 parsel nolu taşınmaz, tapu sicilinde "Bahçeli Kargir Ev" vasfı ile kayıtlı olup 1.826,49 m2 yüzölçümüne sahiptir. Parsel, geometrik olarak belirgin yapıda olmayıp, topografyası eğimli yapıya sahiptir. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmaktadır. Parsel içerisinde 132,01 m2 yüzölçümünde ve 74,47 m2 (2,56 m2 lik kısmı parsel dışında yolda) yüz ölçümünde 3A ve 1B yapı grubunda yapılar bulunmaktadır. Taşınmaz, Bodurlar köyünün köy yerleşik alanı içerisinde konumludur.

Adresi : Bodurlar Köyü 176 Ada 1 Parsel Çanakkale Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 1.826,49 m2

İmar Durumu: Bodurlar Köyü Köy Yerleşik Alanı Civarı sınırları içerisinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan 1/100.000 Ölçekli Balıkesir­ Çanakkale Çevre Düzeni Planı?nda Kırsal Yerleşik Alanlar lejantında

Kıymeti : 4.566.225,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Şerh bulunmamaktadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:34

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 10:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:34

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:34

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İli Merkez ilçesi Bodurlar Köyü 184 ada 1 parsel taşınmaz tapu sicilinde "Tarla" vasfı ile kayıtlı olup 916,63 m2 yüzölçümüne sahiptir. Parsel, geometrik olarak belirgin yapıda olmayıp, topografyası eğimli yapıdadır. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz, keşif tarihi itibariyle boş vaziyettedir. Üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Parsel sınırına denk gelecek şekilde birkaç adet ağaç bulunduğu görülmüştür. Taşınmaz, Bodurlar köyünün köy yerleşik alanı civarında konumludur.

Adresi : Bodurlar Köyü 184 Ada 1 Parsel Çanakkale Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 916,63 m2

İmar Durumu: Bodurlar Köyü Köy Yerleşik Alanı Civarı sınırları içerisinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan 1/100.000 Ölçekli Balıkesir­ Çanakkale Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşik Alanlar lejantında

Kıymeti : 2.291.575,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Şerh bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 11:35

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İli Merkez ilçesi Bodurlar Köyü 198 ada 4 parsel taşınmaz tapu sicilinde "Bahçe" vasfı ile kayıtlı olup 867,98 m2 yüzölçümüne sahiptir. Parsel, geometrik olarak belirgin bir şekle sahip olmayıp, topografyası eğimli yapıdadır. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz, keşif tarihi itibariyle boş vaziyettedir. Üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz, Bodurlar köyünün köy yerleşik alanı civarında konumludur.

Adresi : Bodurlar Köyü 198 Ada 4 Parsel Çanakkale Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 867,98 m2

İmar Durumu: Bodurlar Köyü Köy Yerleşik Alanı Civarı sınırları içerisinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan 1/100.000 Ölçekli Balıkesir­ Çanakkale Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşik Alanlar lejantında

Kıymeti : 2.169.950,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Şerh bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 13:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 13:42

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İli Merkez ilçesi Cevatpaşa Mah, 1322 ada 1 parsel, A Blok 6 Nolu Bağımsız bölüm, tapu sicilinde "İki Bloklu Yedi Katlı Betonarme Apartman ve Arsası" vasfı ile kayıtlı olup 5.384,00 m2 yüzölçümüne sahiptir. Parsel, geometrik olarak dikdörtgen şekildedir. Parsel içerisinde 2 bloklu Bahçelievler 2. Etap Sitesi yer almaktadır. Değer tespitine konu taşınmaz A Blokta konumludur. Söz konusu A Blok, 1. Kat 6 nolu bağımsız bölüm numaralı taşınmaz, mahallinde yapılan tespit ile; 1 salon, 1 mutfak (kapalı mutfak), 3 oda,1hol, 1 antre, 1 banyo-wc, 1 wc ve 3 balkon hacimlerinden ibarettir. Söz konusu daire kullanım olarak 3+1 kapalı mutfaklı daire (salon, mutfak, 3 oda, 2 banyo-wc, 1 hol, 1 antre, 2 balkon) tipindedir. Taşınmazın brüt kapalı alanı yaklaşık 125 m2?dir. Dairede; salon ve odalarda zemin döşemesi laminat parke, diğer hacimlerde seramik kaplıdır. Duvarlar salon ve odalarda sıvalı ve saten boyalı, mutfak, banyo-wc ve wcde tavana kadar seramik kaplıdır. Daire giriş kapısı çelik ve iç kapılar amerikan panel, pencere doğramaları PVC'dir. Mutfak dolapları ahşap, tezgah mermerit malzemedir.

Adresi : Cevatpaşa Mah,14. Sokak, No:3/1 Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 125 m2

İmar Durumu: Arsa (Konut Alanı, Emsal: 1,2, Hmax:18,50 mt)

Kıymeti : 6.875.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Askeri Güvenlik bölgesi içinde kalmaktadır, Yönetim Planı: 01/03/2013, Kİ'den KM'ne çevrilmiştir, Yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılamaz, sınırlı ve aynı hak tesis edilemez. AT 2565 Sayılı Kanunu 28. Maddesi gereği belirtilen alan içerisinde kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 14:46

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 14:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 14:46

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 14:46

20/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02411916