Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale ediyor.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alanlara yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yanı sıra itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yangının etkili olduğu alanlarda rüzgarın şiddetiyle alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı bildirildi. Ekipler, helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla havadan, arazöz ve iş makineleriyle karadan müdahale yürütüyor.
ALEVLER HASTANEYE YAKLAŞTI
Alevlerin bölgede bulunan hastaneye yaklaştığı. Hastane tahliye edilemeye devam ediyor. Şu ana kadar can kaybı yaşanmadı.
BOĞAZ TEK YÖNLÜ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibarıyla Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.
Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasının engellenmemesi için kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLİYOR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde öğrencilere kampüsü boşaltma uyarısı yapıldı.
İTFAİYE ARACI ALEVLERE TESLİM OLDU
Yangının içerisinden açılan canlı yayında bir itfaiye aracının alevler altında kaldığı görülüyor. Şoförün son kaçarak kurtulduğu öğrenildi.