Aniden bastıran dolu yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yoğun dolu nedeniyle bazı yollar kısa süreliğine kayganlaşırken, araç sürücüleri ilerlemekte zorlandı. Görüş mesafesinin de azalmasıyla trafikte aksamalar yaşandı.
Yağışa dışarıda yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin tenteleri altına ve kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Kısa sürede etkisini gösteren dolu yağışı, birçok kişiyi şaşkına çevirdi.
Meteoroloji yetkilileri, bölgede hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini belirterek, vatandaşları dolu, sağanak ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.