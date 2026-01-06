Yaklaşık iki yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonrası çeşitli hastanelerde tedavi gören usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı.

76 yaşındaki usta oyuncuyu ziyaret eden eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ziyaretten kare paylaştı.

Kaftancıoğlu, fotoğrafa şu notu düştü:

"Kadir İnanır'la fotoğraf paylaşabiliriz artık. Hem de ayakta. Bir hekim olarak; bu fotoğrafın Kadir İnanır inadı ve kararlılığının sonucu olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. O her anlamda Kadir İnanır."

İLK KEZ AYAKTA POZ VERDİ

Kaftancıoğlu'nun "Sonunda" notuyla paylaştığı fotoğrafta usta oyuncunun ayakta poz vermesi dikkat çekti.

İnanır'ın geçirdiği rahatsızlık sonrası ilk kez ayakta poz vermesi hayranlarını da sevindirdi.