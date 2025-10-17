CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında kurulan Aile Dayanışması Ağı'nın bugünkü buluşmasına Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Kaftancıoğlu'nun yanında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu vardı.

Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasının ardından Kaftancıoğlu'nun da Tekin'i destekleyeceği iddia edilmişti. İddialar sonrası Kaftancıoığlu, "Partimize bir katkısı olacağını düşünsem beni hiç kimsenin susturamayacağını en başta siz bilirsiniz. Hal böyleyken yetkili ve sorumlu kişiler haricinde; konuşarak zararımız olmasın, belki susarak faydalı oluruz diyor ve tüm partili kardeşlerimi sağduyuya davet ediyorum" demişti.