Faydalı olduğunu düşünsek de, kontrolsüz meyve tüketmek bizi sağlığımızdan edebilir. Özellikle ilaçsız meyve bulmanın çok zor olduğu büyük şehirlerde meyve yerken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var.

Prof. Dr. Canan Karatay Youtube kanalında yaz meyveleri için çeşitli uyarılarda bulundu.

'KİRAZDAN UZAK DURUN'

Bu yıl görülen zirai don felaketi nedeniyle fiyatı tavan yapan kiraz, Karatay'ın listesinde özellikle şeker hastalarınınuzak durması gereken bir numaralı meyve olarak yer alıyor. Karatay, kontrolsüz tüketim halinde yaz meyveleri için "ara öğün tehlikeli" diyerek uyardı. Akşam yemeğinden sonra meyve yemeyin sözleriyle uyarılarının altını çizdi.

Vişnenin çok sağlıklı olduğundan bahseden Canan Karatay şekersiz kaynatılan vişne suyunun faydalarına dikkat çekti.

KAYISI YERİNE ZERDALİ TÜKETİN



Kayısının zerdaliye göre çok daha fazla şeker içerdiğini söyleyen Karatay mümkünse zerdali tüketin dedi. Türkiye'de satılan birçok nektarinin genetiğiyle oynanmış olduğunu belirten ünlü doktor nektariden ziyade şeftali tüketilmesi gerektiğini önerdi. Ürik asit ve trigliserid yüksekliği yapması nedeniyle kavun, karpuz, incir ve üzümün dikkatli tüketilmesi gerektiğini özellikle önerdi.

Sadece hasta insanların değil sağlıklı insanların da bu dört meyveye dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Böğürtlen, mürdüm eriği ve karadut gibi koyu renkli meyveler tercih edilmesini tavsiye etti.