Sağlık üzerine açıklamaları ve beslenme tavsiyeleri ile sık sık gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, 46 yıllık hayat arkadaşını kaybetti.



Canan Karatay'ın 1979 yılında evlendiği Dr. Ali Başak Karatay, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından hayatını kaybetti.



CENAZE TÖRENİ YARIN DÜZENLENECEK



Ali Başak Karatay'ın vefatına ilişkin Karatay ailesinden yapılan açıklamada, Dr. Ali Başak Karatay'ın 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

'EŞİME YANINDAYKEN BİLE HASRET DUYUYORUM'

Prof. Dr. Canan Karatay, geçmişte katıldığı bir programda eşine duyduğu sevgi ve bağlılığı şu sözlerle ifade etmişti:



“Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı.”



DR. ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?



1947 yılında İstanbul’da doğdu. ABD’nin New York kentinde bulunan özel araştırma üniversitesi Syracuse University’den mezun oldu. Türkiye’ye döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kurucuları arasında yer aldı. Son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.