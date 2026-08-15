Türk mutfağının başköşesinde yer alan ve her öğünde tüketilen ekmek hakkında Prof. Dr. Canan Karatay son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıllardır ekmek yerine ceviz tüketimini tavsiye eden Karatay, ekmeğin vücutta yarattığı tehlikeli mekanizmaya dikkat çekerek, “Ekmek morfin gibidir, bağımlılık yapar” dedi.

"EKMEK MORFİN GİBİ BAĞIMLILIK YAPAR”

Ekmeğin sanıldığı kadar masum bir besin olmadığını vurgulayan Canan Karatay, bu temel gıdanın insan vücuduna adeta bir bağımlılık maddesi gibi etki ettiğini belirtti. Ekmeğin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini sıralayan Karatay, "Ekmek morfin gibidir, alışkanlık yapar. Vücuda girdikten sonra doğrudan şekere dönüşür ve insanı şeker hastası yapar. Ardından yağa dönüşerek karaciğeri yağlandırır. Bu yüzden asla yememek lazım, son derece zararlı." ifadelerini kullandı.

Karatay ayrıca ekmeğe alternatif olarak Türk mutfağının vazgeçilmezi lahmacunu işaret etti. Lahmacunun kıyması, eti, soğanı ve maydanozuyla eksiksiz ve çok faydalı bir besin olduğunu dile getirdi.

BEYAZ EKMEK MUCİZE Mİ, VÜCUDUN DÜŞMANI MI?

Canan Karatay'ın bu sarsıcı açıklamaları beslenme dünyasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken, uzmanlar da beyaz ekmeğin metabolizma üzerindeki zararlarına dikkat çekiyor. Son dönemde yapılan araştırmalar Karatay'ın uyarılarını destekler nitelikte sonuçlar ortaya koyuyor.

Özellikle fırınlarda en çok üretilen beyaz ekmeğin besin değerinden yoksun olduğunu belirten genel uzmanlar, bu ürünün içerisinde faydalı bir posa, lif, vitamin ya da mineral barınmadığına vurgu yapıyor. Yüksek kalorisinden dolayı kişiyi geçici olarak tok tutsa da tüketildiği andan itibaren kan şekerini aniden fırlatıyor.

İNSÜLİN PATLAMASI VE OBEZİTE

Beyaz ekmeğin pankreası uyararak ani insülin patlamalarına yol açtığını belirten uzmanlar; bu durumun insülin direncine, aşırı kilo alımına ve nihayetinde obezite ile şeker hastalığına davetiye çıkardığı konusunda birleşiyor.

Ayrıca ekmeğin yarattığı hipoglisemi dalgalanmaları nedeniyle kişinin kısa süre sonra tekrar acıktığı, içeriğindeki yoğun gluten yüzünden de sindirim ve bağışıklık sisteminin ağır darbeler aldığı ifade ediliyor.