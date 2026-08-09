Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube kanalında özellikle diz ve eklem ağrılarıyla ilgili soruları yanıtladı. Karatay, diz ağrılarının toplumda oldukça yaygın olduğunu belirterek, fazla kilonun eklemler üzerindeki yükü artırabileceğini söyledi. Yürüme sırasında vücut ağırlığının eklemlere yük bindirdiğini aktaran Karatay, fazla kilonun bu yükü daha da artırabileceğini ifade etti.

Karatay, obezitenin yalnızca kilo artışı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, fazla yağ dokusunun vücutta çeşitli süreçlerle ilişkili olabileceğini savundu. Özellikle vücutta biriken yağların kronik inflamasyonla bağlantılı olduğunu öne süren Karatay, bunun eklem ve diz ağrılarında etkili olabileceğini belirtti.

Kıkırdak Doku Yastık Görevi Görüyor

Diz ve diğer eklemlerin yapısına da değinen Karatay, kemikler arasında bulunan kıkırdak dokunun eklemlerde adeta yastık görevi gördüğünü söyledi. Bu dokunun çeşitli nedenlerle zarar görebileceğini belirten Karatay, düşme, kaza, yaralanma ve spor sırasında yaşanan darbelerin kıkırdak ve eklem yapısında sorunlara yol açabileceğini dile getirdi. Karatay, özellikle sporcularda bu tür yaralanmaların daha sık görülebileceğini ifade ederken, eklem sorunlarında beslenmenin de önemli bir faktör olduğunu savundu.

Obezite Kronik Bir Hastalık Olarak Kabul Ediliyor

Beslenme alışkanlıklarının vücut sağlığı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu belirten Karatay, obezitenin günümüzde kronik bir hastalık olarak değerlendirildiğini söyledi. Karatay, fazla kilonun yanı sıra vücuttaki yağ metabolizmasıyla ilgili süreçlere de dikkat çekerek, beslenme düzeninin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Hazır gıdalar ve yüksek oranda işlenmiş ürünlerin tüketiminin azaltılması gerektiğini savunan Karatay, sağlıklı beslenmenin eklem sağlığı açısından da önemli olduğunu öne sürdü.

Diz Ağrısı Olanlara Hareket Uyarısı

Diz ağrısı yaşayan kişilerin ne tamamen hareketsiz kalması ne de eklemlerini aşırı zorlaması gerektiğini belirten Karatay, dengeli hareket edilmesini önerdi. Özellikle fiziksel güç gerektiren işlerde çalışan kişilerin dizlerini korumaya yönelik önlemler alması gerektiğini söyleyen Karatay, dizlik kullanımının faydalı olabileceğini ifade etti. Ağır yük kaldırılmaması gerektiğini de belirten Karatay, günlük hareketlerde dizlere fazla yük bindirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Ayakkabı Seçimine Dikkat

Diz sağlığında kullanılan ayakkabıların da önemli olduğunu belirten Karatay, özellikle yürüyüş ve spor sırasında ayağın maruz kaldığı darbeyi azaltabilecek ayakkabıların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Karatay, tabanı ve yapısı uygun ayakkabıların yürüyüş sırasında oluşan darbelerin azaltılmasına yardımcı olabileceğini belirterek, ayakkabı seçiminde rahatlığın göz önünde bulundurulmasını tavsiye etti.

Merdiven Çıkarken ve İnerken Dizlere Dikkat

Günlük hayatta da merdiven kullanımı sırasında dikkatli olunması gerektiğini belirten Karatay, ağrıyan dizin zorlanmamasını önerdi. Karatay, merdiven çıkarken veya inerken ağrıyan bacağı doğrudan yük altına sokmak yerine daha kontrollü hareket edilmesi gerektiğini ifade ederek, hareketlerin yavaş ve dengeli yapılmasının önemine dikkat çekti.

Ağrı Kesici Kullanımına Karşı Uyarı

Karatay, eklem ve diz ağrılarında ağrı kesici ilaçların sık kullanılmasının risk taşıyabileceğini savundu. Özellikle ağız yoluyla alınan ağrı kesicilerin kontrolsüz ve uzun süre kullanılmaması gerektiğini belirten Karatay, ileri düzey ağrılarda tedavinin hekim kontrolünde planlanması gerektiğini ifade etti.

Esas Sebep Kronik İnflamasyon

Eklem ağrıları ve artrit konusunda değerlendirmelerde bulunan Karatay, bu sorunların altında kronik inflamasyonun bulunabileceğini belirtti. Vücudun genel sağlık durumunun eklem sağlığı üzerinde etkili olduğunu belirten Karatay, vitamin ve mineral eksiklikleri ile beslenme alışkanlıklarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini savundu. Karatay ayrıca hazır gıdalar, gıda boyaları ve monosodyum glutamat (MSG) gibi katkı maddeleri içeren ürünlerin tüketimi konusunda da uyarılarda bulundu. Bu tür ürünlerin bazı kişilerde çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilebileceğini belirten Karatay, doğal ve dengeli beslenmenin önemini vurguladı. Karatay, açıklamasının sonunda vücudu toprağa benzeterek, "Toprak sağlıklı olmadıkça ektiğimiz hiçbir tohum yeşermez" ifadelerini kullandı. Sağlıklı bir vücut için beslenmeye dikkat edilmesi ve çevresel toksinlere maruziyetin mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini savundu.