Kariyerinde Manchester City, Bayern Münih Barcelona gibi takımların formasını terleten ve futbol hayatını Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de sürdüren Joao Cancelo'nun uçakta yaşadığı gerginlik gündem oldu.

Bir taraftar, Joao Cancelo'yu uçakta seyahat halinde video çekti. Cancelo, durumu fark etti ve gerilim tırmandı. Görüntülerde yıldız oyuncunun, 2-3 defa video kaydı alan taraftarın yanına gittiği ve kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdiği görülüyor. Bunun üzerine yıldız futbolcu, yerinden kalkarak video çeken taraftarın yanına geldi ve sert bir tepki gösterdi. Cancelo yolcunun telefonuna eliyle vurdu. Çevredeki yolcuların da tepki gösterdiği olay büyümeden sona erdi.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Olayın görüntüleri sosyal medyada yayılırken taraftarlar ikiye bölündü. Bir grup Cancelo'nun özel hayatına müdahale olduğunu savunarak Portekizli oyuncuyu haklı buldu. Ancak bir grup taraftar ise sosyal medyada Cancelo'nun tepkisinin abartılı olduğunu ifade etti. Öte yandan olayın nasıl başladığına dair net bir resmi açıklama ise henüz yapılmadı.

31 yaşındaki oyuncu bu sezon Arabistan'da 5 maça çıktı ve 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.