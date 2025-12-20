Kendine has mizahı, yeteneğiyle son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri Feyyaz Yiğit...

Önce YouTube'da ardından Ölümlü Dünya, Cinayet Süsü gibi filmler ve Gibi dizisiyle geniş kitlelere ulaşan, şimdi de Haluk Bilginer'le birlikte rol aldığı 'Yan Yana' filmiyle adından söz ettiren Feyyaz Yiğit'ten yine bir güzel haberle gündeme geldi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık Instagram'da paylaştığı fotoğrafa "Feyyaz Yiğit baba oldu" notunu düştü.

2018 yılında reklamcı Sedef İnanç ile evlenen oyuncu Feyyaz Yiğit'in geçen günlerde yaptığı şu açıklama sosyal medyada gündem olmuştu: "Elimden gelse evden çıkmam. Evde olduğum her an evden çıkmamaya çalışıyorum, dışarıda olduğum her an da eve gitmeye çalışıyorum."