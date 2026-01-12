Gazeteci ve televizyon programcısı Candaş Tolga Işık'ın babası Emin Işık, bir süre önce beyin kanaması geçirmiş ve pıhtı atması nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.



Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gazeteci arkadaşımız Candaş Tolga Işık, bir süredir tedavi gören babası Emin Işık’ı kaybetti. Emin amcaya Allahtan rahmet, sevgili arkadaşım Candaş’a ve ailesine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.



'OPERASYON İDDİALARININ ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI'



AKP'ye yakın gazeteci Cem Küçük, Candaş Tolga Işık'ın 'uyuşturucu' soruşturmasında adının geçmediğini belirtmiş ve "İddialarda adı geçince babası üzüntüden beyin kanaması geçirmiş. Emboli atmış. Ne olacak şimdi?" ifadelerini kullanmıştı.



Işık'ın babasının bu iddialar nedeniyle üzüntüden beyin kanaması geçirdiğini söyleyen Küçük, "Gerçek olmayan iddialar nedeniyle adamın beyninde emboli atmış. Ne olacak şimdi?" şeklinde konuşmuştu.