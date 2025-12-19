Bu sezon Sakaryaspor forması ile gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle taraftarın tepkisini çeken Caner Erkin, içinde bulunduğu durum için açıklama yaptı.

37 yaşındaki futbolcu kariyerinde en çok kırmızı kart gördüğü sezonu yaşarken, taraftara mücadele sözü verdi.

Caner Erkin'in açıklaması şu şekilde: "Futbol kariyerim boyunca mücadeleden kaçmadım, hiçbir zaman da yarım bırakmadım. Kariyerim de beni ayakta tutan tek şey kazanma arzusu oldu. Sakaryaspor'a gelirken de bu formanın ağırlığını, bu şehrin beklentisini ve sorumluluğunu bilerek geldim. Sezonun şu ana kadar istediğimiz gibi gitmediğinin farkındayım. Sahada yaşananlar, alınan sonuçlar ve elbette benim gördüğüm kartlar... Bunların hepsi konuşuluyor, eleştiriliyor. Saygı duyuyorum.

Evet, üç kırmızı kart. Bu benim için de düşündürücü. Kimseye mazeret anlatacak değilim. Ancak şunu da net söyleyeyim: Sahaya her çıktığımda giydiğim formayı korumak, kulübümü ayakta tutmak için çıktım. Hep olduğu gibi, kariyerimin ve adımın hedef tahtasına dönüştüğü zamanlarda kazanma arzuma yenik düştüğüm doğrudur. Takımımı eksik bırakmaktan hiç mutlu değilim. Ama niyetim hiçbir zaman terlettiğim formaya zarar vermek olmadı.

Ben bugüne kadar girdiğim hiçbir mücadeleyi yarım bırakmadım. Sonunda da her zaman başım dik, gururla ayrıldım. Bugün de buradayım. Kaçmıyorum, saklanmıyorum, sorumluluktan uzak durmuyorum. Şunu herkes bilsin: İşler yolunda gitmedi diye pes eden biri olmadım hiç. Zor zamanda sırt dönen biri de olmadım. Mücadele devam ediyor. Ben buradayım. Ve bu formayla, sonuna kadar savaşmaya devam edeceğim."