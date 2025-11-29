Sakaryaspor ile Ümraniyespor'un karşı karşıya geldiği maça Caner Erkin damga vurdu. Tecrübeli futbolcu, mücadelenin 52. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sezon Sakaryaspor'da 8 maçta görev alan Caner Erkin, 3 kez kırmızı kart gördü. Caner Erkin, gördüğü kartla beraber henüz sezon başında kariyerinin en çok kırmızı kart gördüğü sezonuna imza atti.

SKORDAN ÇOK KARTI VAR

Caner Erkin, bu sezon ilk kırmızı kartını küfür, ikincisini takım arkadaşına tokattan görürüken Ümraniyespor karşısında da küfürden ötürü oyundan atıldı.

8 maçta 2 asist kaydeden 37 yaşındaki sol bek 2 sarı kart ve 3 kırmızı kart gördü. Takım arkadaşıyla kavga ettği için kadro dışı kararı alınan ve yeniden takıma dönen Caner Erkin, toplam 8 maçı da kırmızı kart cezası nedeniyle kaçırdı.