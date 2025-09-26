Bu yaz sürpriz şekilde Sakaryaspor ile anlaşan 36 yaşındaki eski Milli futbolcu Caner Erkin, sezonun açılış haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşmış ve Bandırma deplasmanında dakikalar 56'yı gösterirken Erkin yaşanan bir pozisyon sonrası hakeme itirazlarının ardından doğrudan kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderilmişti.



TAKIM ARKADAŞINI TOKATLADI, KIRMIZI GÖRDÜ



TFF 1.Lig'in 7. haftasında Pendikspor deplasmanına konuk olan Sakaryaspor'da Erkin, bu kez karşılaşmanın 76. dakikasında takım arkadaşına attığı tokat nedeniyle oyun dışı kaldı.



Yaşanan tartışma sonrası takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat atan Erkin'e karşılaşmanın hakemi Burak Demirkıran tarafından kırmızı kart gösterilirken, karar sonrası Erkin çılgına döndü.

'HAKEMİ NE İLGİLENDİRİYOR?'



Uzun süre boyunca gördüğü kırmızı karta isyan eden Erkin, söz konusu müdahaleyi kendi takım arkadaşına yaptığını öne sürerek kırmızı karta isyan etti ve "Onu ne ilgilendiriyor, hasta mısın sen?" sözleriyle karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi.





