Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Havva Ç., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi M.Ç. tarafından 4 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklı saldırıya uğradı. 25 Mart tarihinde Bağlar Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, M.Ç.’nin kızını görme bahanesiyle eşini ve çocuğunu parka çağırdığı, park dönüşü tenha bir sokakta saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 17 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek baba evine sığındı.

Olayın ardından emniyet güçlerince gözaltına alınan M.Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşadığı dehşeti anlatan Havva Ç., saldırı nedeniyle akciğerlerinin ciddi hasar gördüğünü ve sağ kolunu kullanamaz hale geldiğini belirtti. 9 yıllık evliliği süresince sistematik şiddete maruz kaldığını ifade eden Havva Ç., daha önce de benzer saldırılara uğradığını, kemiklerinin kırıldığını ve ailesinin evinin yakılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Saldırının çocuklarının gözü önünde gerçekleştiğini ve can güvenliğinden endişe ettiğini vurgulayan Havva Ç., tutuklu yargılanan eşinin en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti. Olayla ilgili hukuki süreç devam ediyor.