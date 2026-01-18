Kayseri’de hayatına son veren gazinin durumu, gazilerin ekonomik ve sosyal haklarını da yeniden gündeme getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, “Şehit yakınları ve gazilerin maaşları yoksulluk sınırının altına düştü” dedi.

ANNEME EV YAPTIR

Gazi Ferdi Çatal 2016’da Kayseri’de PKK’nın bombalı saldırısında yaralandı. 20 yaşında bir bacağını kaybeden Çatal’a 58 bin lira tazminat ile “Devlet Övünç Madalyası” verildi. Sonra fazla ödeme yapıldığı ve “Kamu zararı” oluştuğu gerekçesiyle 35 bin TL’si geri istendi.

SÖZCÜ bu gelişmeyi manşetine taşımış Ferdi Çatal da “Bir bacağımı devlet için verdim, gerekirse canımı da veririm” demişti. Çatal ekonomik sıkıntılar ve kumar borcu nedeniyle bunalıma girdi ve hayatına son verdi. Çatal, Sedat Peker’e seslenerek annesi için köyde bir ev istedi.

PKK’nın hain saldırısında 20 yaşında bacağını kaybeden Ferdi Çatal, SÖZCÜ’ye verdiği röportajda “Vatan sağ olsun, canım feda” demişti

Çatal’ın ölümünün ardından şehit yakınları ve gazilerin yaşadıkları sıkıntılar da yeniden gündeme geldi. CHP’li Bağcıoğlu “Şehit aileleri ve gaziler için yapılan ödemeler sosyal yardım değildir. Bu, devletin canını ortaya koymuş insanlara namus borcudur. TBMM’ye sunduğumuz gazi ve şehit yakınlarının mali ve sosyal hakları ile ilgili 18 kanun teklifi iktidar tarafından gündeme alınmıyor” dedi.