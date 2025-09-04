ÇANKIRI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ÇANKIRI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan elektrik teli altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet haklarının tapuda İdare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1.Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 23/09/2021gün ve No:29-3469 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazların bir kısmının mülkiyet bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,

2.Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Türkiye Vakıflar Bankası ÇANKIRI şubesine yatırılacağı,

3.Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4.Duruşmanın aşağıda belirtilen gün ve saatlerde 1.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı; duruşmaya katılmayan kişiler hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı,

5. Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

6.Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

7.Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan İdare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

Katip 258716 Hakim 214831

e-imza e-imza

KAMULAŞTIRMA TALEP EDİLEN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Çankırı İli Merkez İlçesi Karadayı Köyü, Germece Köyü

DURUŞMA GÜNÜ: 30/09/2025 SAAT: 09:30

DOSYA NO TARAFLAR ADAPARSEL İRTİFAK MÜLKİYET

2025/139 Ayşe Çalışkan, Celal Çalışkan 104 5 2413,12 242,91 m2

Emine Çalışkan, Zeliha Çalışkan, Osman Çalışkan, Kemal Çalışkan, Ergül Çalışkan, Aydın Çalışkan, Mehmet Ali Çalışkan

2025/140 Ayşe Çalışkan, Celal Çalışkan 104 4 3515,07 m2 -

Emine Çalışkan, Zeliha Çalışkan, Osman Çalışkan, Kemal Çalışkan, Ergül Çalışkan, Aydın Çalışkan, Mehmet Ali Çalışkan

2025/141 Cafer Bulut, Satı Özkoç, 104 101 1791,96 m2 7,34 m2

Emine Mamaş, Lütfiye Kayıkçı, Ercan Bulut, Ramazan Bulut, Ünal Bulut

2025/142 Emine Yıldırım, Nejat Şahin 104 102 4788,05 m2 24,33 m2

Ramazan Irmak, Veli Irmak, Yücel Irmak, Selver Kütük, Hakan Irmak, Bilgi Şahin

2025/143 Sakine Erdoğan 104 103 5415,02 m2 31,92 m2

Selahattin Kütük, Gürcü Aslan, Bedriye Sakarya, Mahmure Kütük, Bahadır Kavukcu, Nazife Çöpcü

İsmail Kütük,Ali Kütük

2025/144 Meliha Ada, Emine Arslan 104 75 88,66 m2 -

Süleyman Ada, Feyyaz Ada, Yosma Ayhan, Hülya Çetin

2025/145 Selahattin Kütük 104 81 4909,07 m2 11,73 m2

Gürcü Aslan, Bedriye Sakarya, Mahmure Kütük, Bahadır Kavukcu, Nazife Çöpcü, İsmail Kütük Ali Kütük

2025/146 Zahide Koç, Ayşe Karataş 104 82 607,49 m2 11,72 m2

Sündüs Bulut, Zeliha Sakarya, Zümrüt Yapıcı

2025/147 Ayvaz Kütük, Esen Şehitler 104 83 2600,66 m2 9,52 m2

Mutlu Kütük, Ramazan Kütük, Satı Kütük, Sevtap Ulusoylar, Taylan Kemba, Veysel Kütük

2025/148 Dursun Sakarya 104 87 915,76 m2 -

2025/149 Ali Doğan, Hasan Karataş 104 86 843,23 m2 -

Veysel Karataş, Mehmet Bulut, Yusuf Karataş, Zeynep Yurtsever, Fatma Cihan

2025/150 Şerife Ada, Vesile Kırık 104 91 4525,37 m2 11,73 m1

Döndü Ulu, Mehmet Ekizceli, İsmail Ekizceli, Mustafa Ekizceli, Ali Ekizceli, Osman Ünal, Ali Ünal

Aysel Çelik, Mehmet Ünal, Döndü Ünal,Zöhre Han, Birsen Kale, Sevda Çiçek, Erdoğan Irmak

Senem Bulut, Erol Irmak

2025/151 Hatice Ada, Ekrem Ada 104 94 1995,64 m2 8,89 m2

Vahit Ada, Sündüs Aydoğan, Emine Sipahi, Ufuk Ada, Saadet Ada

2025/152 Ekrem Koç 104 97 1935,39 m2 8,89 m2

Fatma Koç, Fatma Özler, Güldemet Durlanık, Gülsün Hotoğlu, Hasan Koç, Mahir Koç, Mahir Özler

Meryem Pehlivan, Mustafa Koç, Yasemin Kelhüseyin, Yusuf Koç, Yusuf Özler, Zeliha Özler

Züleyha Emekli

2025/153 Dursun Şahin 104 98 1873,74 m2 8,89 m2

2025/154 Dursun Şahin, Ali Şahin 104 99 1035,11 m2 -

Zeliha Tepe, Fatma Kütük, Mustafa Şahin

2025/155 Şenol Arslan, Doğan Arslan 104 167 4149,25 m2 12,60 m2

Mustafa Arslan, Satı Çemek, Muradiye Çiçek, Ferihan Arslan, Mahi Arslan, Gülten Erdoğan, Veysel Arslan, Ülkü Ekizceli, Müsadiye Erdoğan, Döndü Gülburun, Mine Kara

2025/156 Yılmaz Bulut, Ferit Bulut 104 169 2880,06 m2 12,60 m2

Afife Arslan, Emine Bulut, Kadir Gülburun, Ali Gülburun, Kadir Sakarya, Seniha Ünsal

Sami Özcan, Melek Gül, Arif Karadayı, Nezaket Karadayı, Ziya Karadayı, Hatice Öztürk

Ahmet Karadayı, Ali İhsan Karadayı, Talip Kütük, Savaş Kütük, Aslan Kütük, Osman Kütük

Cengiz Kütük, Çelebi Kütük, Sema Öztürk, Zeliha Irmak

2025/157 Murat Karadayı 104 173 532,19 m2 -

2025/158 Şerafettin Yayla 104 174 2362,83 m2 -

2025/159 Mustafa Şahin, Dursun Şahin 104 175 2799,80m2 15,54 m2

Fatma Kütük, Zeliha Tepe, Ali Şahin

2025/160 Hatice Arslan 104 176 1933,43 m2 -

2025/161 Neziha Çağlar 104 178 3336,99 m2 -

Ata Koç, Fatma Ulusoylar, Feyyaz Koç, Kamile Çengan, Refika Ulusoylar, Mustafa Koç

Mürsel Koç, Ramazan Koç, Yavuz Koç, Fatma Koç, Nihal Yurtlu

2025/162 Mihriban Karamemiş 104 182 421,09 m2 -

Vahdet Karamemiş, Şefik Karamemiş, Satılmış Karamemiş, Bergüzar Karamemiş

2025/163 Gülten Tepe, Yunus Tepe 104 181 2422,57 m2 20,82 m2

Ali Tepe, Erol Tepe, Mehmet Tepe, Satı Gülburun, Osman Tepe, Fazilet Karadayı, Şerife Karataş

Nahit Tepe, Necati Tepe, Ramazan Tepe, Emine Özkan, Beyhan Kızılay, Arif Özcan

Mustafa Özcan, Aynur Kılıç, Salih Özcan, Şenol Özcan, Ata Koç, Sevim Koç, Oğuzhan Koç

Tuğba Koç, Semiha Akyıldız

2025/164 Hasan Erdoğan, Baki Erdoğan 104 184 1037,15 m2 -

Emine Ulusoylar, Fehmi Erdoğan, Kemal Erdoğan, Hamide Karataş

2025/165 Sultan Çalışkan, İzzet Özkoç 104 185 477,40 m2 -

Esme Şentürk, Halil Özkoç, Dursun Hotoğlu, Osman Hotoğlu, Havva Çiftçi, Satı İpek

Gülsevin Kaymak, İsmail Hotoğlu

2025/166 Bahar Kara, Muharrem Ada 104 187 208,85 m2 -

Esme Ulu, Duran Ada, Müsadiye Bulut, Musa Ada

2025/167 Ahmet Yıldırım 104 191 599,90 m2 -

2025/168 Ayşe Aktekin, Emine Yıldırım 104 186 1206,24 m2 9,52 m2

Kezban Sakarya, Nagihan Yıldırım, Fatma Özoğlu, Recep Yıldırım

2025/169 Döne Sarı 104 196 404,51 m2 -

2025/170 Mustafa Arslan 104 197 258,53 m2 9,52 m2

2025/171 İsmail Sakarya 104 195 637,09 m2 -

2025/172 Ekrem Ada, Ayşe Tüter 104 213 804,93 m2 -

Şerife Ekizceli, Afife Bulut, Ülkü Ada, Güldane Görücü, Nazife Yaman, İsmet Bulut, Ali Bulut

Hakan Bulut, Satı Koçoğlu, Meliha Arslan, Safure Şahin, Şerafettin Yayla, Yüksel Yayla

Ergül Yayla

2025/173 Bekir Ulu, Fatma Yıldırım 104 218 386,13 m2 9,52 m2

Mehmet Ulu, Şerife Kütükoğlu

2025/174 Emin Sakarya, Nefise Arslan 104 220 768,14 m2 -

Satı Karataş

2025/175 Belgüzar Karamemiş 104 222 1088,10 m2 -

Satılmış Karamemiş, Şefik Karamemiş, Vahdet Karamemiş, Mihriban Karamemiş

2025/176 Emine Yıldırım, Hakan Irmak 104 224 46,30 m2 -

Nejat Şahin, Ramazan Irmak, Selver Kütük, Veli Irmak, Yücel Irmak

2025/177 Ali İhsan Çiçek, Arif Karataş 104 223 1089,24 m2 -

Dilaver Karataş, Gülhan Ulusoylar, Halil İbrahim Karataş, Hatice Kaplan, Hüseyin Çiçek

Mustafa Çiçek, Satılmış Karataş, Zeliha Kaplan, Esmehan Koçoğlu, Zeliha Karataş

2025/178 Ali Doğan, 104 225 671,39 m2 -

Fatma Cihan, Hasan Karataş, Mehmet Bulut, Veysel Karataş, Zeynep Yurtsever, Yusuf Karataş

2025/179 ADEVİYE-Ahmet Rifat Kızı 104 544 146,58 m2 -

AFİFE NACİYE GÜL -Ethem Kızı,AHMET ASAF- Ahmet Rifat Oğlu, AHMET-Hüseyin Oğlu

ALİ KEMAL-Hasan Oğlu, ATİYE-Ahmet Hamdi Kızı, FAHRİ-Ahmet Hamdi Oğlu,

FAHRİYE ARSLAN -Hürrem Kızı,FAHRİYE-Ali Rıza Kızı, HACER-İsmail Kızı,

HACER-Ahmet Rifat Kızı, HALUK YALÇINKAYA -Mehmet Ethem Oğlu,

HASİBE-Mustafa Zaim Kızı, HİLMİ ALAOVA - Mehmet Oğlu, HÜSEYİN HAYDAR-Hasan oğlu

İHSAN-Mustafa Zaim Oğlu, İSMAİL HAKKI-Hüseyin Oğlu, LATİFE-Mustafa Zaim Kızı

LÜTFİYE-Mehmet Kızı, MEHMET-Ahmet Hamdi oğlu, PAKİZE-Ahmet Rifat Kızı,

RABİA-Hacı Hasan Kızı, SAMİYE ÖZEN - Hüseyin Kızı, SÜHEYLA-Ahmet Hamdi Kızı

ŞÜKRÜYE SENCER -Hüseyin Kızı, Ahmet Ulusoy, Hürrem İnandık, Fatma Sencer

Yegane Benli, Nigar Alsan, Nisa Alsan, Hasan Yaşar Alsan, Mürüvvet Oktay, Müzehher İnandık

Orhan İnandık

2025/180 İbrahim Arslan, Hayri Arslan 104 545 589,55 m2 -

Kamil Arslan, Emine Özdemir, Ayhan Arslan, Satı Toprak, Afife Toprak, Afife Dönmez

Şehri Toprak, Satı Büyükeryılmaz, Emin Toprak, Köksal Toprak

2025/181 Mustafa Arslan 104 546 649,23 m2 -

2025/182 Mihriban Karamemiş 104 618 390,55 m2 -

Vahdet Karamemiş, Şefik Karamemiş, Satılmış Karamemiz, Belgüzar Karamemiş

2025/183 Aydın Çalışkan, Celal Çalışkan 104 688 10,62 m2 -

Emine Çalışkan, Ergül Çalışkan, Kemal Çalışkan, Mehmet Ali Çalışkan, Osman Çalışkan

Zeliha Çalışkan, Ayşe Çalışkan

2025/184 Cemil Doğan, Munise Bulut 104 6 800,60 m2 -

Naime Erdoğan, Nezaket Karadayı, Safiye Demircan, Şefaat Doğan

2025/185 Cemil Yıldırım, Emine Aslan 130 46 2007,14 m2 11,73 m2

Emine Sipahi, Fatma Ada, Feyyaz Ada, Hıdır Ada, Hülya Çetin, Nadiye Ayhan, Özkan Ada

Rüştü Ada, Saadet Ada, Sema Yılmaz, Süleyman Ada, Sündüs Aydoğan, Ufuk Ada, Ekrem Ada

Vahit Ada, Yosma Ayhan, Zümrüt Karataş, Ali Ada, Emine Ada, Hatice Ada, Meliha Ada,

2025/186 Ali Kütük, Aslan Kütük 130 47 254,87 m2 -

Bahadır Kavukcu, Bedriye Sakarya, Cafer Bulut, Cengiz Kütük, Çelebi Kütük, Emine Mamaş

Ercan Bulut, Gürcü Arslan, Hasan Şimşek, Hüseyin Şimşek, İsmail Kütük, Lütfiye Kayıkcı

Mehmet Tepe, Nazife Çöpcü, Osman Kütük, Ramazan Bulut, Sakine Erdoğan, Satı Özkoç

Satılmış Şimşek, Savaş Kütük, Selahattin Kütük, Talip Kütük, Ünal Bulut, Yılmaz Bulut

Zeliha Irmak, Afife Arslan, Ali Bulut, Cevriye Bulut, Ferit Bulut, Mahmure Kütük, Nefise Ulusoylar

Sami Özcan, Satı Şahin, Sema Öztürk, Sultan Sakarya, Zehra Gülburun

2025/195 Elvan Erdoğan, Emine Ulusoylar 130 57 485,75 m2 -

Baki Erdoğan, Fehmi Erdoğan, Kemal Erdoğan, Hamide Karataş

2025/237 Dilek Yıldız, Mehmet Akkoç 124 27 5257,15 m2 25,06 m2

Mustafa Akkoç, Satılmış Akkoç

KAMULAŞTIRMA TALEP EDİLEN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Çankırı İli Merkez İlçesi Karadayı Köyü, Çankırı İli Merkez İlçesi Germece Köyü

DURUŞMA GÜNÜ: 02/10/2025 SAAT: 09:30

2025/187 Ali Tepe 130 48 1383,18 m2 12,60 m2

Arif Özcan, Ata Koç, Aynur Kılıç, Beyhan Tepe, Emine Özkan, Erol Tepe, Fazilet Karadayı

Gülten Tepe, Mehmet Tepe, Mustafa Özcan, Nahit Tepe, Necati Tepe, Oğuzhan Koç

Osman Tepe, Ramazan Tepe, Salih Özcan, Satı Gülburun, Semiha Akyıldız, Selim Cengiz

Şenol Özcan, Şerife Karataş, Tuğba Şenol, Yunus Tepe

2025/188 Meryem Bulut 104 7 459,74 m2 -

Makbule Eren

2025/189 İbrahim Arslan, Hayri Arslan 130 49 729,86 m2 -

Kamil Arslan,Emine Özdemir, Ayhan Arslan, Satı Toprak, Afife Toprak, Şehri Toprak

Satı Büyükeryılmaz, Emine Toprak, Köksal Toprak

2025/190 Mustafa Özcan, Arif Özcan 104 12 1812,82 m2 -

2025/191 Mustafa Arslan 130 50 698,99 m2 -

2025/192 Ali Bulut, Arif Ulusoylar 130 52 869,39 m2 -

Petek Kaygısız, Şerife Doğan, Fethiye Ulusoylar, Mehmet Ulusoylar, Mahmut Ulusoylar,

Adnan Ulusoylar, Cafer Bulut, Satı Özkoç, Emine Mamaş,Lütfiye Kayıkçı, Ercan Bulut

Ramazan Bulut, Ünal Bulut

2025/193 Sabire Tepe 130 53 589,01 m2 -

2025/194 Arif Özcan, Mustafa Özcan 130 54 1083,22 m2 11,73 m2

Aynur Kılıç, Salih Özcan, Şenol Özcan, Ata Koç, Sevim Koç, Oğuzhan Koç, Tuğba Koç

Semiha Akyıldız, Talip Kütük, Savaş Kütük, Aslan Kütük, Osman Kütük, Cengiz Kütük

Çelebi Kütük, Sema Öztürk, Zeliha Irmak

2025/196 Yunus Tepe 130 55467,06 m2 -

Arif Özcan, Mustafa Özcan Aynur Kılıç, Salih Özcan, Şenol Özcan, Ata Koç, Sevim Koç,

Oğuzhan Koç, Tuğba Koç, Semiha Akyıldız, Ali Tepe, Erol Tepe, Mehmet Tepe, Gülten Tepe

Satı Gülburun, Osman Tepe, Fazilet Karadayı, Şerife Karataş, Nahit Tepe, Necati Tepe

Ramazan Tepe, Emine Özkan, Beyhan Kızılay

2025/197 Sabire Tepe, Dudu Sakarya 130 58 1455,16 m2 -

Dursun Erdoğan, Emine Gökdemir, Feyyaz Erdoğan, Aynur Kavutçu, Güllü Hayta

2025/198 Sündüs Bulut, Ayşe Yapıcı 135 2 741,38 m2 23,86 m2

Hatice Yerli, Emine Sipahi, Hacer Koçyiğit, Fatma Demir, Meryem Bulut, Teslime Kılıç

Ali Bulut, Resul Bulut, Osman Bulut

2025/199 Afife Arslan, Yılmaz Bulut 135 3 1432,99 m2 -

Ferit Bulut, Sami Özcan, Emine Bulut, Kadir Gülburun, Ali Gülburun, Kadir Sakarya,

Hacer Dönmez, Melek Gül, Emine Karataş, Talip Kütük, Savaş Kütük, Aslan Kütük

Osman Kütük, Cengiz Kütük, Çelebi Kütük, Sema Öztürk, Zeliha Irmak

2025/200 Sabire Tepe, Dudu Sakarya 135 4 2029,54 m2 -

Dursun Erdoğan, Emine Gökdemir, Feyyaz Erdoğan, Aynur Kavutçu, Güllü Hayta

Meral Erdoğan, Satı Erdoğan

2025/201 Meral Erdoğan, Satı Erdoğan 134 38 35,15 m2 -

Tevfik Erdoğan

2025/202 Şaban Pamuk 134 39 906,51 m2 16,61 m2

2025/203 Arif Ulusoylar, Metin Ulusoylar 134 40 1274,55 m2 -

2025/204 Ali Arslan, Ramazan Arslan 134 41 440,09 m2 -

Şeref Arslan

2025/205 Ali Doğan 134 42 260,83 m2 -

Hasan Karataş, Veysel Karataş, Mehmet Bulut, Yusuf Karataş, Zeynep Yurtsever, Fatma Cihan

2025/206 Tevfik Erdoğan, Satı Erdoğan 134 43 253,91 m2 -

Meral Erdoğan

2025/207 Şaban Pamuk 134 44 233,12 m2 -

2025/208 Gülten Tepe, Yunus Tepe 134 45 223,48 m2 -

Ali Tepe, Erol Tepe, Mehmet Tepe, Satı Gülburun, Osman Tepe, Fazilet Karadayı, Şerife Karataş

Nahit Tepe, Necati Tepe, Ramazan Tepe, Emine Özkan, Beyhan Kızılay, Arif Özcan

Mustafa Özcan, Aynur Kılıç, Salih Özcan, Şenol Özcan, Ata Koç, Sevim Koç, Oğuzhan Koç

Tuğba Koç, Semiha Akyıldız

2025/209 Veysel Karataş, Mehmet Bulut 137 47 125,47 -

2025/210 Yılmaz Bulut, Afife Arslan 134 48 128,50 m2 -

Ali Gülburun, Emin Gülburun, Emine Bulut, Ferit Bulut, Hacer Dönmez, Kamil Bulut, Melek Gül

Mustafa Karadayı, Penpe Sakarya, Zeliha Bulut, Hatice Bulut

2025/211 Gültekin Kara, Müzeyyen Soyal 134 49 85,01 m2 11,73 m2

Petek Arslan

2025/212 Galip Karadayı, Zeki Karadayı 134 50 127,60 m2 -

İsmail Karadayı, Kadir Karadayı

2025/213 Rifat Erdoğan 134 51 143,11 m2 -

2025/214 Ali Ova, Asiye Üstün 134 52 146,61 m2 -Ayşe Özdemir, Dudu Battal, Fatma Koçoğlu, Ferdane Irmak, Hüseyin Ova, Naime Şahin

Satı Güler, Satılmış Er, Ali Ova, Fatma Ekizceli, İsmail Er

2025/215 Aysel Irmak, Bahar Karamemiş 134 54 209,34 m2 -

Hakan Irmak,ismail Sakarya,kamil Irmak, Nahide Üner, Naile Bulut, Nazife Çiçek, Orhan Sakarya

Ramazan Irmak, Satılmış Irmak,selami Irmak, Selver Kütük, Serpil Şahin, Tahsin Irmak

Türcihan Kütük, Veli Irmak, Yücel Irmak, Emine Ada, Tacettin Irmak

2025/216 Afife Dönmez, Ayhan Arslan 134 55 201 m2 -

Emin Toprak, Emine Özdemir, Hayri Arslan, İbrahim Arslan, Kamil Arslan, Köksal Toprak

Satı Değim, Şehri Toprak

2025/217 Ali İhsan Çiçek, Hatice Kaplan 134 56 232,99 m2 -

Hüseyin Çiçek, Mustafa Çiçek, Zeliha Kaplan, Esmehan Koçoğlu

2025/218 Arif Özcan, Aslan Kütük 134 57 238,77 m2 -

Ata Koç, Aynur Kılıç, Cengiz Kütük, Çelebi Kütük,mustafa Özcan, Oğuzhan Koç, Osman Kütük

Salih Özcan, Savaş Kütük, Semiha Akyıldız, Sevim Cengiz, Şenol Özcan, Talip Kütük

Tuğba Şenol, Zeliha Irmak, Sema Öztürk

2025/219 Ali İhsan Çiçek, Arif Karataş 134 60 278,46 m2 -

Dilaver Karataş, Gülhan Ulusoylar, Halil İbrahim Karataş, Hatice Kaplan, Hüseyin Çiçek

Mustafa Çiçek, Satılmış Karataş, Zeliha Kaplan, Esmehan Koçoğlu, Zeliha Karataş

2025/220 Cemile Yıldırım, Emine Aslan 134 61 273,71 m2 -

Emine Sipahi, Fatma Ada, Feyyaz Ada, Hıdır Ada, Hülya Çetin, Nadiye Ayhan, Özkan Ada

Rüştü Ada, Saadet Ada, Sema Yılmaz, Süleyman Ada, Sündüs Aydoğan, Ufuk Ada, Vahit Ada

Yosma Ayhan, Zümrüt Karataş, Ali Ada, Emine Ada, Hatice Ada, Meliha Ada, Ekrem Ada

2025/221 Şenol Arslan, Satı Çemek 134 62 210,82 m2 -

Muradiye Çiçek, Ferihan Arslan, Gülten Erdoğan, Veysel Arslan, Ülkü Ekizceli,

Müsadiye Erdoğan, Döndü Gülburun, Mine Kara

2025/222 MeryemBulut 134 63 346,62 m2 -

2025/223 Mehmet Karakaya 134 64 172,01 m2 -

2025/224 Şerife Ada, Vesile Kırık 134 65 159,37 m2 -

Döndü Ulu, Mehmet Ekizceli, İsmail Ekizceli, Mustafa Ekizceli, Ali Ekizceli, Osman Ünal, Ali Ünal

Aysel Çelik, Mehmet Ünal, Döndü Ünal,Zöhre Han, Birsen Kale, Sevda Çiçek, Erdoğan Irmak

Senem Bulut, Erol Irmak, Zöhre Ünal, Ali Ünal, Aysel Çelik, Mehmet Ünal, Şerife Ada

Feride Irmak, Şerife Ekizceli, Şerife Yalçın

2025/225 Vahdet Karataş, Şefik Karataş 134 66 171,70 m2 -

Mihriban Karataş, Satılmış Karamemiş

2025/226 Abdullah Aslan 134 67 80,70 m2 - 2025/227 Fethi Çoban 134 68 57,32 m2 -

2025/228 Döndü Ada, Medine Baloğlu 134 69 46,24 m2 12,12 m2

İsmigül Bulut, Fatma Özdemir, Emine Ada, Songül Ada, İlhan Ada, Songül Koç

2025/229 Meliha Ada, Emine Arslan 134 70 142,03m2 -

Süleyman Ada, Feyyaz Ada, Yosma Ayhan, Hülya Çetin, Ali Ada, Hatice Ada, Ekrem Ada

Vahit Ada, Sündüs Aydoğan, Emine Sipahi, Ufuk Ada, Saadet Ada, Emine Ada, Cemile Yıldırım

Fatma Ada, Zümrüt Karataş, Hıdır Ada, Özkan Ada, Sema Yılmaz, Nadiye Ayhan, Rüştü Ada

2025/230 Osman Kütük, Ali Kütük 134 71 133,19 m2 -

2025/231 Satılmış Koçoğlu 134 72 176,75 m2 -

2025/232 Neziha Çağlar 134 73 158,10 m2 -

Ata Koç, Fatma Ulusoylar, Feyyaz Koç, Kamile Çengan, Refika Ulusoylar, Mustafa Koç

Mürsel Koç, Ramazan Koç, Yavuz Koç, Fatma Koç, Nihal Yurtlu

2025/233 Cemil Doğan, Munise Bulut 134 74 157,96 m2 -

Naime Erdoğan, Nezaket Karadayı, Safiye Demircan, Şefaat Doğan, Sadettin Doğan

2025/234 Arif Sakarya, Dudu Sakarya 134 75 152,31 m2 -

Kadir Sakarya, Cemil Sakarya, Safiye Çelikten, Fevzi Sakarya

2025/235 Zeliha Irmak, Satı Kütük 134 76 311,54 m2 -

Esen Şehitler, Mutlu Kütük, Ramazan Kütük, Ayvaz Kütük, Sevtap Ulusoylar, Veysel Kütük

Taylan Kenbağ, Savaş Kütük, Aslan Kütük, Osman Kütük, Cengiz Kütük, Çelebi Kütük

Sema Öztürk, Talip Kütük

2025/236 Satı Koçoğlu, Meliha Arslan 137 40 62,15 m2 -

Safure Şahin, Şerafettin Yayla, Yüksel Yayla, Ergül Yayla

2025/238 Bahattin Gökce, Abdulkadir Gökce 124 28 5391,22 m2 11,73 m2

#ilangovtr Basın no ILN02287131