Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüste yolculuk yapan yolcu, küçük dilinin nefes borusunu tıkaması sonucu nefessiz kaldı.

Yaşlı adamın işaret ederek yardım istemesi üzerine otobüs şoförü Lütfi Şahin, aracı durdurup Ali Ballıoğlu'na Heimlich manevrası uyguladı.

Emekli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olduğu öğrenilen Ballıoğlu, yapılan bu müdahaleyle kurtarılırken, o anlar otobüsün kamerasına yansıdı.

'İKİNCİ DEFA KURTARILDI'

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, "Dün yolcumuzdan biri nefessiz kaldı. Yanıma geldikten sonra ben bir şey olduğunu fark ettim. Heimlich manevrası yaparak kendisine müdahale ettim. Nefesini geriye getirdik" ifadelerini kullandı.

Ballıoğlu ise o anda ne olduğunu anlamadığını belirterek, "O anda horoz gibi ötüyorum, kedi gibi hırlıyorum. Şoföre işaret ettim o Heimlich manevrası denilen o manevrayı yaptı. İkinci defa bu sarı otobüs şoförleri beni ölümden kurtarıyor" dedi.

BENZER VAKA DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞ

Otobüs şoförünün Heimlich manevrasıyla kurtulan Ali Ballıoğlu'nun, dört yıl önce de benzer bir olay yaşadığı ortaya çıktı.

Ballıoğlu'nun yine belediye otobüsünde öksürük tutması üzerine diğer yolcuların verdiği suyu içerken boğazına takılması nedeniyle rahatsızlandığı, ve yine o dönem de otobüs şoförü tarafından Hemlich manevrasıyla kurtarıldığı öğrenildi.