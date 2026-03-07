CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet iradesine sahip çıkıyor" eylemlerinin 96'ncısı kapsamında Karaman'da, Aktekke Meydanı'nda halka seslendi.

Özel, şunları söyledi:

-Karaman'ın güzel insanları Ermenek'e, Sarıveliler'e, Türkçe'nin başkentine, Karamanoğlu Mehmet Bey'in torunlarına merhaba. Kumpaslara direnmek için geldik.

-Karaman'a sarılmaya geldik. Karaman'a gireceğiz deyince orası AK Parti'nin kalesidir, dediler. Ama bugün burada bu meydanı görünce, meydana sığmayan Karamanlıları görünce iyi ki Karaman'a gelmişiz. Karaman kimsenin kalesi değildir; milletin kalesidir.

-Bu soğukta, köyünden, ilçesinden kalkıp gelen, Karaman tarihinin en büyük mitingini bize yaşatan Karaman'ın yiğit evlatlarına selam olsun. Son 30 yıldır maalesef Karaman'ı kazanamadık ama kusuru kendimizde aradık. Bundan sonra daha çok çalışacağız Karaman'ı da, Türkiye'yi de kazanacağız.

-Karaman MHP'li bir belediye başkanı seçti; biz kendisine de belediye meclis üyelerine de başarılar diliyoruz. Bu demokrasinin gereğidir ama kaybettiğin zaman oraya kayyum atarsan o demokrasi değildir.

-Bu ülkenin en sevileni Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin üzerindeki işgali kaldırıp, vatanı kurtarıp tam başa geçecekken ona sordular ne yapacaksın diye? O da dedi ki: Bir Meclis kurduk. Meclis'i millet seçer ve millet ne derse onu yaparız dediler. İstese padişah da kral da olurdu.

-Ondan sonra Garp Cephesi Komutanı İsmet Paşa görevi ondan aldı. Çok partili rejime önem veriyordu. 14 Mayıs 1950'de sandığa gidildi.

-Millet karar verdi ve dedi ki millet, 'Bizi biraz Demokrat Parti yönetsin, Paşa biraz dinlensin' dediler. İsmet Paşa'ya, 'Her halde iktidarı onlara vermeyeceksin değil mi' dediler. Ama o, oğlu Erdal'a yazdığı mektupta, 'Bu benim en büyük yenilgim ancak en büyük zaferimdir aynı zamanda' dedi.

-Biz kaybedince asla çamur yapmayız, çirkef yapmayız, seçilmişlere darbe yapmaya, onları hapse atmaya kalkmayız. Demokrasi işte budur. Bu meydanı bugün dolduran da budur. Bu meydan bugün seçme, seçilme hakkına gelmiştir.