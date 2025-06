Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, yaşadığı elektrik çarpması sonrası tedavisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde devam ediyor.

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek’in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Topçu, olayın üzerinden 36 saat, yoğun bakım sürecinin ise 34 saat geçtiğini belirterek, “Başkanımız Ferdi Özbey'in bu kaza olayının, elektrik çarpması olayının yaşandığı 36. saate yaklaşık bir sürece girdik. Yoğun bakım yatışında bu saat itibarıyla yaklaşık 34. saatindeyiz,” dedi.

Elektrik çarpmasının ardından olay yerinde 112 ekibi tarafından yaklaşık 20 dakika süren kardiyo-pulmoner canlandırma uygulandığını kaydeden Topçu, “Akabinde acil servise getirilme, acil serviste de yaklaşık 50 dakika devam eden CPL sonrasında yanıt alınması üzerine hastamızı yoğun bakıma almıştık,” ifadelerini kullandı.

“TEDAVİ SÜRECİ DİNAMİK VE ÇOK ZORLU”

Topçu, yoğun bakım sürecinde kalp ve akciğerlerin vücut dışında oksijenizasyon yoluyla desteklendiğini belirterek, “Dün de bilgilendirme yapmıştık, yine kalp, akciğeri, vücut dışında oksijenizasyon sağlamak, onu yeniden canlandırabilmek için tedavi desteği devam ediyorduk,” dedi.

Böbreklerin de desteklendiğini açıklayan Topçu, “Şu an itibarıyla tabii bu süreç, dün de söylemiştim, çok dinamik bir süreç. Her an değişebilir. Hani buradan iyi ya da kötü diye bir şey söylemek çok doğru olmayabilir” diye konuştu.

Başhekim Topçu, sürecin bir kişinin çabasıyla yürütülemeyeceğini vurgulayarak, “Şu an kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, nöroloji, anestezi, yoğun bakım olmak üzere tüm hekimler, sürekli olarak hastanın başında 24 saat, öğretim üyelerimiz çalışıyor” dedi.

Bakanlığın da desteğiyle birçok bilim insanına ulaşıldığını belirten Topçu, “Onlarla da bir grup kurularak yine yapılan tedavilerin etkinliği ya da tedavinin yönlendirilmesi, devamı konusunda istişarelerde bulunuldu ve en doğru; Ferdi Başkanımıza en doğru tedavi yöntemini belirleyerek şu anki tedavi devam ediyor,” ifadelerini kullandı.

“HASAR CİDDİ, AMA TÜM İMKÂNLAR KULLANILIYOR”

Yaşanan elektrik kazasının ciddi hasara yol açtığını dile getiren Topçu, “Bu süreç zorlu bir süreç, hasar büyük bir hasar. Uzunca bir süre hipoksik kalmış olması ciddi organ hasarına ve ciddi bir elektrik yanığı, elektrik kazası şeklinde karşımızda,” dedi.

Ancak kamuoyunun içinin rahat olabileceğini belirten Topçu, “Tüm ekip, şu an ekip sürekli çalışıyor 24 saat ve tüm Türkiye'den de uzmanlarla istişare halindeyiz,” ifadelerini kullandı.

“DURUM STABİL”

Başhekim Topçu, kesin bir yorumda bulunmanın mümkün olmadığını vurgulayarak, “Net bir şey söylemem doğru olmaz. Bu yanlış olur. Yanlış bilgilendirmiş olurum sizleri. Düne göre şu an aynı. Stabil diyelim daha doğrusu,” dedi.

Topçu, son olarak, “Bizler için hakikaten zor bir hasta. Çok da değerli de bir insan ama çok da zor bir hasta. Onunla işte bu tedavi süreci hakikaten çok özen gösteriyor ve şu an ekip 24 saat sürekli başındalar. Halen de başındalar. Ekip devam ediyor tedavi için,” ifadelerini kullandı.