CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzendi.

CHP lideri Özel, dün Bayrampaşa'daki mitingde, "AK Parti kuruluş yıl dönümü hediyen geliyor, yarın 12.00'yi bekle. Tayyip Bey, hani 'Turpun büyüğü heybede.' diyorsun ya. Heybede tutmayacağım, yarın 12.00'yi bekle. İmzalı, yazılı… Açık açık isimler yazıyor. Ak Toroslar çetesi çöküyor. AK Parti çöküyor. Yarın AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" ifadelerini kullanmıştı...

Özel, burada yaptığı açıklamada söz konusu dosyayı açıkladı.

Özgür Özel, AKP'li Mücahit Birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasından tutuklu olan Murat Kapki ile 31 Temmuz 2025 günü konuştuğunu ifade etti.

Özel, şunları söyledi:

-Bu binadan sandık görevlilerine gelen kötü haberlerden etkilenmeyin. Sandıkları terk etmeyin' diye çok mesaj attık. Ama 31 Mart tarihinde sandık görevlilerimize 'Birazdan çok güzel haberler alacaksınız'

-47 yıl birinci olamayan bu parti kusuru kendinde aradı. Demokrasi dışında hiçbir şeye tamah etmedi. 15 Temmuz'da AKP'ye etle tırnak oldukları, methiyeler düzdükleri darbe yaparken biz fırsat bu fırsat yesinler birbirlerini demek yerine demokrasinin tarafında durduk.

-Bugün bizim 47 yıl gösterdiğimiz dirayeti 47 gün gösteremeyen, demokrasiyi işine gelince binilecek, işine gelmeyince inilecek bir tren olarak gören bir anlayışla çatışıyoruz.

-Bugün saat 12.00 bir kesit. Bundan öncesi ve sonrası farklı olacak. AKP iktidarının savruluşunun önemli kilometre taşlarından birisi. Şüphesiz AKP iktidarı bugün bitmiyor ama başlamış olan tükeniş, savruluş ve yok oluş sürecinde önemli bir kilometre taşını geride bırakmaya geldik.

-Örnek 'İmamoğlu'nun araçları', sonuç MHP'li vekilin çıktı. Valizlerle para taşıdılar' dediler, gerçek rahmetli Kadir Topbaş'tan kalan jammerlar çıktı.

Bakıyorsun 'Ya belediyenin kasası' diyorlar. Soruyorsun 'Stok görüntüsü boş kasa bulamadık' diyorlar.

Boş dosyayı doldurmak için ilk önce gizli tanık. Ağaç isimleri verdiler. Meşe, ladin, çınar. O gizli tanıklar bir şeyler söyledi. Ama AİHM ve AYM kararları diyor ki 'gizli tanıkların beyanları somutlaştırılmalı.'

-Ladin'e, Çınar'a, Meşe'ye iftira attılar ama bir tane somut delil bulamadılar. Bulsalar yetecek. Ama yok yok yok. Sonra iş geldi yeni bir mekanizmaya. Bir kişiye bir avukat zorunluluğu. Yasal değil, yasak, ama öyle. '

-İftira at kurtul' mekanizması. Birazdan en somutunu göreceksiniz. Kimine 'duydum' de. Yüzlerce iftira beyanı var. 'Gördüm' bile yok. 'Duydum', 'Galiba.' Her önüne gelene başkasına iftira attırdılar.

"YA SİLİVRİ YA EV"

-İtiraf için çağırdıkları için aldıkları anda eşini de gözaltına aldılar. 'Akşam birlikte olursunuz inşallah. Ya Silivri'de ya evde.

-15 gün önce HSK'ya başvurduk. Meclis başkanımıza biraz anlattım. 'Bunlar olur mu' dedim. İşte Numan Kurtulmuş'un yüzü. Bunlar varsa öl ki ölem' dedi. Bunları anlattığım AK Partililer de geçmişte birlikte görev yaptığımızda 'Çok vahim. Biz de onaylamıyoruz' dediler.

-Herkesin bildiği bir gerçek bugün ortaya dökülmek zorunda. Tüm Çağlayan bilmiyorsa, Anayasa Mahkemesi'nden izleyenler bilmiyorsa ki Türkiye'de yargıda parayla pulla dönen işler var. Karar avukatına göre çıkıyor. Yalansa sizin vicdanınıza söylüyorum. Bundan şüphelenmiyorsanız ben namussuzum, ben şerefsizim. Hepiniz biliyorsunuz.

"TUZ KOKMADI BALÇIK OLDU"

-Çağlayan'a çok yönlü borsası var. İBB'nin ayrı borsası var. Uyuşturucu ticaretinin bile bambaşka bir borsa var. Tuz kokmadı balçık oldu balçık. Lağım patladı.

-Eğer Çağlayan'da yargı sisteminde bugün bir kokuşmuşluk, bir adamını bulmak ve bir ucu maddiyata dayanan işler yok diyorsanız kapatın TV'yi bundan sonrasını izlemeyin. Ama kapatamazsın işte.

-Adalet Bakanı, kapatamazsın o televizyonu işte. Etrafına 'ben de rahatsızım' diyorsun ama yok ki cesaretiniz. Yap bunu göster.

-Örneğin geçen hafta yaşananlardan sonra Yener Toruner... Mehmet Yıldırım kendisine gelmiş, kendisinle konuşmuş. Kızının düğünüyle ilgili konuşmuş. 'Oğlun İBB'de çalışıyor ona da yazık olacak' demiş. Kişi 'Onu yapamam, bunu yapamam' demiş. 'Savcının haberi var' demiş.

-Yener Toruner bunların hepsini bir suç duyurusu olarak bize verdi. Biz de HSK'ya verdik.

-Buradan somut olay Sadece savcının bilmesi gereken bir şeyi avukat bilince Yener Toruner'e gidip diyor ki 'Fatih Keleş'e, 'konuşmayınca bin bir türlü şey yaptıkları Fatih Keleş'e...

-Fatih Keleş'in kardeşine sarı bir zarfta küçük bir para verdim. Bunu söyle bari diyor. Arama tutanağında şu var. Adamın evinde 15 bin dolar bulunmuş... Arama günü kaç gün önce. Bunu iftiracıya 'Bunu sen vermişsin gibi' söyle.

"DOĞUM HEDİYESİ..."

-Şimdi geldik AK Parti'nin doğum günü hediyesine. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin... Kurumsal olarak sıyrılma şansları var ama nerede cesaret.

-Bu AK toroslar çetesinin irtibat içinde olduğu bir avukat arkadaş, tutuklu iş insanı Murat Kapki'ye gider. Bu kişi İBB AKP'deyken de çok iş yapan. Çeşitli kamu kurumlarına da iş yapan büyük bir şirketin sahiplerinden biri. Defalarca itirafçılığa zorlanmış. Ama kendisinden istenen ifadeyi vermediği için içeride tutulmuş biri.

-Bu kişiye bugün kuruluşunu kutladığımızda AKP MKYK üyeliği dahil çeşitli görevlerde bulunmuş Mücahit Birinci denen arkadaş gider. Giden arkadaş Murat Kapki'yle konuşur ve 31 Temmuz 2025 günü.

-Ve Murat Kapki'ye bir buçuk sayfalık ifade tutanağı koyup üstüne de 2 milyon dolar vereceksin... Buradan tıpış tıpış çıkıp gideceksin. olmayan bir buluşmayı olmuş gibi söylemesi, çeşitli kişilerin isimlerini geçirmesini isteyip... 'Hatta kimseye iftira atmam' deyince Makyavelist düşün. Baktın CHP iyiye gidiyor mahkemede 'kendimi kurtarmak için söyledim' deyip CHP'nin gazabından kendini kurtarırsın.

-Mehmet Pehlivan'ın bütün Çağlayan'ı hakimiyetine aldığını söyleyeceksin' diyor. Devamında dünya kadar iddiayı, basında da kullanılmak üzere fevkalade riskli, gazetecilere hak eden, CHP'lilerin bir türlü beceremedikleri kurultayıyla ilgili hamle yapan, Ekrem Başkan'a, Murat Ongun'a dokunan bir ifade vermesi karşılığında çıkacağını söylüyor.