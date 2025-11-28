Teröristbaşı Öcalan’ın çağrısının YPG-SDG’yi kapsayıp kapsamadığı gündemdeki yerini korurken, terör örgütünün işgali altındaki bölgeden gelen bu fotoğraf “Terörsüz Türkiye” sürecinin PKK lehine işlediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Burası Suriye’nin kuzeyinde yer alan Haseki vilayetine bağlı Arapça El Malikiye Kürtçe ise Derika Hemko adıyla bilinen bir ilçe. Bu yerleşim birimi Suriye’deki iç savaşla birlikte terör örgütü PKK-YPG’nin kontrolüne geçti.

TERÖRİSTBAŞI APO’NUN KİTABI BARIŞ VE ÖZGÜRLÜKMÜŞ

Terörist kıyafetiyle canlı heykel haline getirilen “Dağ Tiyatrosu” adlı grubun üyeleri, ellerinde Apo’nun kapağında olan kitabı taşıdılar.

BAHOZ’UN DOĞUM YERİ

Terörist elebaşlarından olan ve büyükşehirlerimizi kana bulayan Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin’in de doğup büyüdüğü ilçe, sınırımıza yürüme mesafesinde. Şırnak’ın Cizre ilçesinin tam karşısında yer alıyor. Terör örgütü PKK-YPG, El Malikiye’de çarşı meydanında biri kadın, diğeri erkek terörist kıyafetli, mekap ayakkabılı iki kişiyle PKK’nın kuruluşunun 47. yıldönümünü kutladı. “Son Değil, Yeni Bir Başlangıç” adlı canlı heykel performansında, kapağında teröristbaşının yer aldığı bir kitap da yer aldı.

SERVİS EDİLEN FOTOĞRAF

Kitabın kapağındaki fotoğrafın ise İmralı’da 27 Şubat’ta PKK’ya silah bırakma çağrısının yapıldığı gün basına servis edilen fotoğrafın olması da dikkatlerden kaçmadı. Kitabın üzerinde de Kürtçe “Barış ve Demokrasi Manifestosu” yazısı yer aldı.

El Malikiye’de PKK-YPG kamplarında eğitime alınan 450 terörist için de mezuniyet töreni yapıldı. Bu teröristlerin ülkenin kuzeyi ve kuzeydoğusunda SDG-YPG işgali altındaki bölgelere takviye edildikleri tespit edildi.

Şırnak’a birkaç adım mesafede

Şırnak’ın Cizre ilçesine yürüme mesafesindeki El Malikiye, ya da diğer adıyla Derika Hemko, Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin’in memleketi. Terör örgütünün iki kişilik canlı gösterisinde Kürtçe, Arapça, Türkçe ve İngilizce “Son değil, yeni bir başlangıç” yazısı yer aldı.