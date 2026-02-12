Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi’nde rakipleri belli oldu.
2026-2027 sezonu grup aşaması kura çekimi Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapıldı.
UEFA’ya üye 54 ülkenin boy göstereceği turnuvada Türkiye, en üst kategori olan A Ligi'nde devlerle yarışacak. Ay-Yıldızlılar, turnuvaya 4. torbadan katıldı.
A Ligi'nde gruplar şu şekilde:
Grup A1: Fransa, İtalya, Belçika, Türkiye
Grup A2: Alman, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan
Grup A3: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çekya
Grup A4: Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler
YENİ FORMAT UYGULANACAK
UEFA Uluslar Ligi'nde yeni format gereği, grubunu ilk iki sırada tamamlayan 8 takım Mart 2027’de çeyrek final oynayacak. Çeyrek finali geçen takım, Haziran 2027’deki büyük final turnuvasına bilet alacak.
Grubunu son sırada bitiren takım B Ligi’ne düşecekken, grubu üçüncü sırada bitiren takım ise lige tutunmak için play-off oynayacak.
Turnuvanın maç takvimi şu şekilde:
1 ve 2. maçlar: 24-29 Eylül 2026
3 ve 4. maçlar: 30 Eylül - 6 Ekim 2026
5 ve 6. maçlar: 12-17 Kasım 2026
Çeyrek finaller: 25-30 Mart 2027
Final etabı: 9-13 Haziran 2027