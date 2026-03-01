Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde 23 maç sonunda 53 puan toplayan sarı-lacivertli takım, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Julian, Hüseyin, Veysel, Gianetti, Paal, Soner, Ceesay, Ballet, Doğukan, Storm, Streek.
Fenerbahçe: Ederson, Oosterwolde, Yiğit, Levent, Semedo, İsmail, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem, Cherif.
4 EKSİK, 6 SINIRDA
Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, Antalya deplasmanında forma giyemiyor. Ederson Moraes ve Jayden Oosterwolde ise kafilede yer aldı.
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesinde 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaleci Ederson'un yanı sıra Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve Mert Müldür kart sınırında yer alıyor.
Bu futbolcular kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Samsunspor maçında forma giyemeyecek.