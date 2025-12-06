Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'in konuğu oluyor. Lider Galatasaray ile puan farkını 1'de tutmak isteyen sarı lacivertli ekip, mutlak galibiyet hedefliyor.
İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Da Costa
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Fred, Oğuz, Talisca, Asensio, Duran
3'ER EKSİK VAR
Fenerbahçe'de, RAMS Başakşehir karşılaşmasında 3 eksik bulunuyor.
Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Çağlar Söyüncü de RAMS Başakşehir karşısında takımdaki yerini alamadı.
RAMS Başakşehir'de 3 futbolcu, Fenerbahçe karşısında forma giyemiyor. Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Yusuf Sarı ile kart cezalısı Jerome Opoku ile Davie Selke, mücadelede kadrosunda yer almıyor.