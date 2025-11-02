Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 17 puanla haftaya 4. sırada girdi. Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan toplayan sarı-lacivertli ekip ise 3. sırada bulunuyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, Cengiz, Toure.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Nene, Kerem, Asensio, En-Nesyri.