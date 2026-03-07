Son 3 maçından galibiyetle ayrılarak seri yakalayan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında zirvedeki yerini korumak isteyen Galatasaray'ı konuk ediyor.

DERBİDE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Rıdvan, Agbadou, Uduokhai, Asllani, Ndidi, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Mustafa Savranlar yapacak. Dev maçta VAR koltuğunda ise hakem Ömer Faruk Turtay olacak.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi, beIN Sports 1'den yayınlanacak ve maçın canlı anlatımı sozcu.com.tr'de olacak.

İKİ DEVİN 360. RANDEVUSU

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada iki dev takım 360. kez karşı karşıya gelmiş olacak. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette geride kalan 359 maçın 128'ini Galatasaray, 116'sını ise Beşiktaş kazandı. Takımlar, 115 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın 359 maçta attığı 500 gole karşın Beşiktaş 473 kez fileleri havalandırdı.