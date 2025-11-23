Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan kritik karşılaşmada Beşiktaş ile Samsunspor 1-1 berabere kaldı.
İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Beşiktaş, 57. dakikada Cengiz Ünder'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Samsunspor, Cengiz Ünder'in büyük hatası sonrası Ndiaye ile 66. dakikada beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 21'e, Samsunspor ise 24'e yükseltti. Samsunspor'un ligdeki yenilmezlik serisi 9 maça çıktı.
Taraftar yalnız bırakmadı
Beşiktaş taraftarı, Samsunspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmadı.
Tüpraş Stadı'ndaki müsabakaya siyah-beyazlı futbolseverler, büyük ilgi gösterdi.
"Dolmabahçe"de tribünlerde küçük boşluklar göze çarparken, taraftarlar karşılaşmadan önce oyunculara tezahüratlarla destek verdi.
Öte yandan, Samsunsporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarına destek oldu.
Emirhan Topçu ilk 11'e döndü
Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan Emirhan Topçu, Samsunspor maçıyla ilk 11'deki yerine geri döndü.
Fenerbahçe derbisinde sarı kart gören savunma oyuncusu, Antalyaspor deplasmanında forma giyememişti.
Emirhan, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesiyle bir maç aranın ardından formasına kavuştu.
Isınma bölümünde anlamlı mesaj
Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesindeki ısınma bölümünde anlamlı bir mesajla yer aldı.
Siyah-beyazlı oyuncular, "Kadına Şiddete Hayır" tişörtleriyle karşılaşmadan önce çalışma gerçekleştirdi.
Levent Erdoğan unutulmadı
Siyah-beyazlı taraftarlar, hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü eski asbaşkanlarından Levent Erdoğan'ı unutmadı.
Tüpraş Stadı'nda oynanan Samsunspor karşılaşmasının öncesinde Levent Erdoğan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Yüksel Yıldırım'a tepki
Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı futbolseverler, takımların ısınma bölümüne çıkmasıyla Yıldırım aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
Öte yandan Samsunsporlu taraftarlar ise tezahüratlarla başkan Yüksel Yıldırım'a destek verdi.
Tüpraş Stadı'nda davetsiz misafir
Beşiktaş-Samsunspor karşılaşması öncesinde zeminde bulunan martı maçın birkaç dakika geç başlamasına sebep oldu.
Yaralı olduğu düşünülen martı, güvenlik görevlileri tarafından saha dışına çıkarılmak istendi.
Uçamadığı düşünülen martı, karşılaşmanın ilk bölümlerinde de zeminde yer aldı.