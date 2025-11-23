Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı canlı anlatımla Sözcü Spor'da... Süper Lig'de maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde olan Fenerbahçe, 13. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR 0-0 FENERBAHÇE
İLK 11'LER BELLİ OLDU:
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sakyi, Laçi, Emrecan, Ali Sowe
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Duran
Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi öncesi ezeli rakibiyle arasındaki 1 puanlık farkı korumak istiyor. Domenico Tedesco yönetiminde ligde namağlup tek takım durumundaki Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek rakibiyle 14. hafta oynayacağı derbiye moral kaybı yaşamadan girmeyi hedefliyor.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe'de kart cezalısı Nelson Semedo, milli maçta sakatlanan Sebastian Szymanski, milli takımdan dönen ve üst üste çok fazla maça çıkan Edson Alvarez ve hafif sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.