Türkiye Kupası’nda dev maç… C Grubu'nda eşleşen Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadı’nda karşı karşıya geliyor… İki takım da maçtan galibiyetle ayrılıp taraftarını sevindirmek istiyor…

İlk 11'ler:

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Asensio Szymanski, Oğuz, Kerem.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Salih, Orkun, Rashica, Cerny, Devrim, Abraham.

İKİ TAKIMDA DA BÜYÜK EKSİKLİKLER

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta derbi öncesinde takımlarının gol yollarındaki önemli kozları çeşitli nedenlerden dolayı formalarından uzak kaldı.

Fenerbahçe'nin bu sezon gollerinin yüzde 53,7'sine imza atan Youssef En Nesyri, Dorgeles Nene, Jhon Duran ile Anderson Talisca, Beşiktaş'ta da gollerin yüzde 27,5'ini kaydeden El Bilal Toure, Jota Silva ve Cengiz Ünder dev maçta forma giyemedi.

363. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş 363. kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 136, Beşiktaş 129 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe 502 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 461 gol kaydetti.