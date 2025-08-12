Fenerbahçe, 17 yıldır hasretini çektiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. ön eleme turu rövanşında Feyenoord’u konuk etti. Sarı lacivertli ekip, ilk maçı 2-1 kaybettiği Hollanda temsilcisini evinde 5-2 mağlup ederek play-off biletini cebine koydu.
OFSAYTA TAKILDI
7. dakikada Anis Hadj Moussa'nın ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top sağ kale direği dibinden kornere çıktı.
13. dakikada Sebastian Szymanski'nin pasıyla topla buluşan Jhon Duran'ın hızla ilerleyerek ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
25. dakikada Nelson Semedo'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Jhon Duran'ın altıpas önünden yaptığı vuruşta top Tsuyoshi Watanabe'den geri geldi. Pozisyonun devamında Jhon Duran'ın yaptığı vuruşta Timon Wellenreuther son anda topu kornere çelmeyi başardı.
28. dakikada Sebastian Szymanski'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
5 DAKİKADA 3 GOL
41. dakikada Feyenoord, Tsuyoshi Watanabe'nin golü ile maçta öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hwang In-Beom'un ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Tsuyoshi Watanabe, ön direkten gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı İrfan Can Eğribayat'ın solundan köşede ağlarla buluşturdu: 0-1.
44. dakikada Fenerbahçe, Archie Brown'ın golü ile maçta eşitliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Sebastian Szymanski'nin ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Archie Brown, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Timon Wellenreuther'in sağından ağlara yolladı: 1-1.
45. dakikada Fenerbahçe, Jhon Duran'ın golü ile geri döndü. Youssef En-Nesyri'nin kafayla indirdiği topu önünde bulan Jhon Duran, altıpas önünden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Timon Wellenreuther'in solundan filelere yolladı: 2-1.
Maçın ilk yarısı 2-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlandı.
NEFİS GOLLE DEVRE BAŞLADI
Dakikalar 55'i gösterirken Fenerbahçe, Fred'in golü ile maçta farkı ikiye çıkarttı. Archie Brown'ın pasıyla topla buluşan Fred, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutuyla meşin yuvarlağı Timon Wellenreuther'in sağından üst köşede ağları buldu: 3-1.
67. dakikada Anis Hadj Moussa'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Anel Ahmedhodzic'in kafa vuruşunda İrfan Can Eğribayat topa hakim oldu.
83. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarttı. Archie Brown ile başlayan hızlı hücumda topla buluşan En-Nesyri, karşı karşıya pozisyonda uzak köşede fileleri buldu: 4-1.
89. dakikada Feyenoord farkı tekrar 1'e indirdi. Sol kanattan ceza alanına inen topu Feyenoordlu oyuncu göğsüyle yumuşattı. Topu önünde bulan Watanabe, sert bir şutla ağları buldu: 4-2.
TALİSCA DÜĞÜMÜ ÇÖZDÜ
90+6'da Fenerbahçe derin bir nefes aldı. Orta alanda kaybedilen topu önünde bulan Anderson Talisca, karşı karşıya pozisyonda sol direk dibine yolladığı şutla ağları buldu: 5-2
Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca Fenerbahçe, play-off turuna yükseldi. Sarı lacivertliler Benfica-Nice eşleşmesinin galibi Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek.