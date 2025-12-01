Süper Lig’in 14. haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor… İki takım da dev maçtan 3 puan çıkartıp taraftarını mutlu etmeye çalışacak.

İlk 11'ler:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Barış Alper, Sane, Osimhen

REKABETTEKİ SON 10 DERBİ

İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez galip geldi. Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa, biri de Türkiye Kupası olmak üzere sarı-kırmızılılar 15 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 7 gol bulabildi. Bu arada Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibinin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazandı.

404.RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper 404. kez karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 403 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez (biri hükmen) galip geldi. 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 543 gole, Galatasaray 504 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi.