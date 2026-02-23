Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, galibiyet alması halinde lider Galatasaray ile puanları eşitleyecek.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Levent, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, İsmail, Nene, Asensio, Musaba, Talisca
Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet, Opoku, Adem, Frimpong, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, İrfan Can, Benedyczak, Cenk.
2 EKSİK VAR
Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ile Milan Skriniar, maç kadrosunda yer almıyor.
Sarı-lacivertlilerde Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Antalyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.