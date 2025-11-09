Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Zecorner Kayserispor, Kadıköy'de karşı karşıya geliyor... Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco hem En Nesyri, hem de Duran'ı yedek bırakarak mücadeleye başladı.

FENERBAHÇE 0-0 KAYSERİSPOR

9' Kayserispor net bir atağa çıkmak üzereyken faulle durduruldular. Hakem pozisyonu avantaja bırakmadı.

İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Levent, Alvarez, Fred, Asensio, Nene, Talisca, Kerem

Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Furkan, Bennasser, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha

Ligde oynadığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, topladığı 25 puanla ikinci sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisinde 2-0 geriye düşmesine rağmen deplasmanda 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, ligde üst üste 3. galibiyetine imza atmıştı.

KAYSERİ'DE İLK GALİBİYET GEÇEN HAFTA

Domenico Tedesco'nun ekibi, Zecorner Kayserispor'u mağlup ederek milli araya kayıpsız girmek istiyor. Zecorner Kayserispor ise geride kalan 11 haftada 9 puan topladı. Söz konusu maçlarda 6 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, ilk galibiyetini geçen hafta Kasımpaşa'ya karşı 3-2'lik skorla elde etti.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon Kayseri'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 6-2 kazanmış, İstanbul'da oynanan mücadele ise 3-3'lük beraberlikle sona ermişti.

FENERBAHÇE'DE SARI KART KRİZİ

Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi İsmail Yüksek, sarı kart cezası sebebiyle Zecorner Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Öte yandan sarı-lacivertlilerde kart sınırında olan Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo da Zecorner Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.