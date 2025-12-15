Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor maçını hakem Ozan Ergün yönetecek.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, Duran
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Calusic, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bardhi, Melih, Bjorlo, Muleka, Umut
Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan Fenerbahçe, son 2 maçında evinde Galatasaray ve deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybetmişti. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 3. sırada girdi.
Konyaspor ise 15 maçta topladığı 16 puanla haftaya 11. sırada girdi.
Süper Lig'de 49. randevu
Fenerbahçe ile Konyaspor, ligde 49. kez karşı karşıya geliyor.
Takımların bugüne dek ligde oynadığı 48 mücadelede Fenerbahçe'nin 36-8 üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.
Bu maçlarda Fenerbahçe 124 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 52 gol gördü.