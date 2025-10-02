Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya geliyor. Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanlarını almaya çalışacak.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Archie, Talisca, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri.

Nice: Diouf, Clauss Bah, Oppong, Bard, Lauchet, Vanhautte, Sanson, Tiago, Boga, Carlos

KADIKÖY PERFORMANSINA GÜVENİYOR

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fransız ekibi Nice'i ağırlayan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'deki performansına güveniyor. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Fenerbahçe, özellikle son dönemde iç saha maçlarında Avrupalı rakiplerine üstünlük kurdu. Geride kalan 3 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turunda boy gösterdi.

SON DÖNEMDE DAHA İYİ

Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarında etkileyici bir performansa imza attı. Sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e kaybettiği maçın ardından evinde oynadığı 24 Avrupa kupası maçında sadece 3 kez yenildi. Söz konusu müsabakaların 16'sını kazanan Fenerbahçe, 5 maçta da rakipleriyle berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler sırasıyla Slovacko, Austria Wien, Dinamo Kiev, AEK Larnaca, Sevilla, Zimbru, Maribor, Twente, Nordsjaelland, Ludogorets, Spartak Trnava, Olympiakos, Lugano, Union Saint-Giollis, Anderlecht ve Feyenoord'a karşı galip gelirken, Rennes, Lille, Manchester United, Olimpik Lyon ve Benfica ile berabere kaldı. Fenerbahçe, Union Saint-Giollis, Athletic Bilbao ve Rangers'a ise boyun eğdi.