Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ı ağırlıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Kante, Talisca, Asensio, Kerem, Cherif

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenković, Murillo, Williams; Anderson, Sangaré, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus.

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK VAR

Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor.

Ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Archie Brown ise riske edilmeyecek.

Oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, lig aşamasını 19. sırada tamamladı. 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Nottingham Forest ise 14 puanla 13. oldu.

Bu turu geçen takım, bir sonraki ayakta Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis ekibiyle eşleşecek.